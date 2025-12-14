Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 14.12.2025 (обновлено: 12:34 14.12.2025)
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 14.12.2025
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Группировка войск "Южная" улучшила свое тактическое положение, уничтожены до 150 украинских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2025
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 150 боевиков, БМП и БТР в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Группировка войск "Южная" улучшила свое тактическое положение, уничтожены до 150 украинских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ (в зоне деятельности группировки войск "Южная" - ред.) составили до 150 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - следует из сообщения МО.
В Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Никифоровка, Резниковка, Северск, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
