https://ria.ru/20251214/spetsoperatsiya--2061947160.html
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 14.12.2025
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Группировка войск "Южная" улучшила свое тактическое положение, уничтожены до 150 украинских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:27:00+03:00
2025-12-14T12:27:00+03:00
2025-12-14T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_94:0:1991:1423_1920x0_80_0_0_b3076e7e6df20d48ff3c3d205c10f856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 150 боевиков, БМП и БТР в зоне действий "Юга" за сутки