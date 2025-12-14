Рейтинг@Mail.ru
"Наверняка уничтожит". На Западе сообщили Зеленскому плохие новости - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/soglashenie-2061994017.html
"Наверняка уничтожит". На Западе сообщили Зеленскому плохие новости
"Наверняка уничтожит". На Западе сообщили Зеленскому плохие новости - РИА Новости, 14.12.2025
"Наверняка уничтожит". На Западе сообщили Зеленскому плохие новости
Мирное соглашение, в котором как минимум будет пункт об отказе Киева от вступления в НАТО, уничтожит шансы Владимира Зеленского на переизбрание, написал... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T19:08:00+03:00
2025-12-14T19:08:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060557231_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_315c10b740b610fd81bb3237b9f5d74d.jpg
https://ria.ru/20251214/zelenskij-2061978129.html
https://ria.ru/20251214/zelenskiy-2061947288.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060557231_518:0:2931:1810_1920x0_80_0_0_19f52dfce4e059de4c96ff18b53f6a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
"Наверняка уничтожит". На Западе сообщили Зеленскому плохие новости

SC: подписание мирного соглашения уничтожит шансы Зеленского на переизбрание

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мирное соглашение, в котором как минимум будет пункт об отказе Киева от вступления в НАТО, уничтожит шансы Владимира Зеленского на переизбрание, написал британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
"Мирное соглашение, в котором Украина как минимум откажется от стремления вступить в НАТО, станет для Зеленского политической катастрофой и почти наверняка уничтожит его шансы на переизбрание. Поэтому для него ставка на "войну до последнего украинца" выглядит предпочтительнее, чем переживания о судьбах украинских мужчин призывного возраста, которых "бусифицируют" на линию фронта", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Зеленский заявил, что не держится за кресло президента Украины
Вчера, 16:25
Дипломат добавил, что с 2022 года Зеленский строил свои заявления таким образом, чтобы представить себя "ангелом", а Россию "агрессором". Целью такой риторики, по мнению Прауда, было обеспечение постоянной поддержки западных лидеров и сохранение непрерывного потока денег. Однако теперь, как заявил эксперт, очевидно, что Украина не сможет победить.
"Даже если предоставить Украине такой же объем иностранного финансирования, как в предыдущие годы, это в лучшем случае позволит ей лишь медленно продолжать проигрывать на поле боя", — резюмировал он.
Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, украинские власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Глава киевского режима не раз называл проведение выборов на Украине невозможным согласно действующему законодательству. Тем временем срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новые выборы не проводили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Раде забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского
Вчера, 12:27
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала