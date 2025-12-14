МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мирное соглашение, в котором как минимум будет пункт об отказе Киева от вступления в НАТО, уничтожит шансы Владимира Зеленского на переизбрание, написал британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
"Мирное соглашение, в котором Украина как минимум откажется от стремления вступить в НАТО, станет для Зеленского политической катастрофой и почти наверняка уничтожит его шансы на переизбрание. Поэтому для него ставка на "войну до последнего украинца" выглядит предпочтительнее, чем переживания о судьбах украинских мужчин призывного возраста, которых "бусифицируют" на линию фронта", — говорится в публикации.
Дипломат добавил, что с 2022 года Зеленский строил свои заявления таким образом, чтобы представить себя "ангелом", а Россию "агрессором". Целью такой риторики, по мнению Прауда, было обеспечение постоянной поддержки западных лидеров и сохранение непрерывного потока денег. Однако теперь, как заявил эксперт, очевидно, что Украина не сможет победить.
"Даже если предоставить Украине такой же объем иностранного финансирования, как в предыдущие годы, это в лучшем случае позволит ей лишь медленно продолжать проигрывать на поле боя", — резюмировал он.
Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, украинские власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Глава киевского режима не раз называл проведение выборов на Украине невозможным согласно действующему законодательству. Тем временем срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новые выборы не проводили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.