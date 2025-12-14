В Сочи проведут проверку после пожара на складе

СОЧИ, 14 дек - РИА Новости. Транспортные прокуроры проводят проверку по факту возгорания в Адлерском районе Сочи, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
В воскресенье в 10.20 произошло возгорание складских помещений по улице Чкалова на площади 130 квадратных метров. Возгорание локализовали на площади 140 квадратных метров, ликвидировали в 11.03 мск на площади 140 "квадратов", сообщали РИА Новости в пресс-службе краевого главка. В пожаре погиб один человек, его личность устанавливается, на месте проводятся следственные мероприятия, сообщали в пресс-службе журналистам.
«
"Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту возгорания в Адлерском районе Сочи. Сегодня, 14 декабря 2025 года, произошло возгорание в районе муниципального пляжа Чкаловский в непосредственной близости от железной дороги на перегоне станций Адлер-Хоста. Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении.