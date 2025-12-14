В Сочи проведут проверку после пожара на складе

В воскресенье в 10.20 произошло возгорание складских помещений по улице Чкалова на площади 130 квадратных метров. Возгорание локализовали на площади 140 квадратных метров, ликвидировали в 11.03 мск на площади 140 "квадратов", сообщали РИА Новости в пресс-службе краевого главка. В пожаре погиб один человек, его личность устанавливается, на месте проводятся следственные мероприятия, сообщали в пресс-службе журналистам.