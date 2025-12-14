Рейтинг@Mail.ru
13:57 14.12.2025 (обновлено: 14:02 14.12.2025)
В Сочи потушили пожар на складе
В Сочи потушили пожар на складе
Пожар в складском помещении в Адлерском районе Сочи потушили на площади 140 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 14.12.2025
происшествия, россия, краснодарский край, сочи
В Сочи потушили пожар на складе

В Адлерском районе Сочи потушили пожар на складе на 140 квадратах

СОЧИ, 14 дек - РИА Новости. Пожар в складском помещении в Адлерском районе Сочи потушили на площади 140 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
В воскресенье в 10:20 произошло возгорание складских помещений по улице Чкалова на площади 130 квадратных метров, ранее об этом сообщали журналистам ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"(Возгорание - ред.) локализовали на площади 140 квадратных метров, пожар ликвидирован в 11.03 (мск - ред.) на площади 140 квадратных метров", - говорится в сообщении.
