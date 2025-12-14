В Сочи потушили пожар на складе

СОЧИ, 14 дек - РИА Новости. Пожар в складском помещении в Адлерском районе Сочи потушили на площади 140 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

"(Возгорание - ред.) локализовали на площади 140 квадратных метров, пожар ликвидирован в 11.03 (мск - ред.) на площади 140 квадратных метров", - говорится в сообщении.