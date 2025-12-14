Эксперт рассказал, как правильно подготовиться к зимней прогулке с собакой

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Зимняя прогулка с собакой может быть травмоопасной, если не подготовиться к ней правильно, животное рискует поскользнуться, получить рану от ледышек или снега и даже ожог от реагентов, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Прогулки необходимы в любое время года. Зимой допускается иногда сокращать время пребывания на улице, но полностью исключать прогулки нельзя. Однако необходимо как следует продумать безопасность. Не только чтобы собака не пострадала, но и чувствовала себя на улице хорошо. Любой дискомфорт может привести к тому, что животное начнет бояться выходить из дома в холод", - сказал Голубев

В первую очередь он порекомендовал защищать лапы питомца во время зимних прогулок от реагентов и холодного снега. Лучше всего с этим справится специальная обувь, но для собак, не поддающихся дрессировке, подойдёт и защитный воск.

Кроме того, зимой следует коротко остричь шерсть между пальцами собаки и не забывать о стрижке когтей. В противном случае между пальцами будут собираться лёд и снежные шарики, которые могут травмировать кожу, рассказал Голубев. Короткие когти обеспечат более надежное сцепление со льдом. Остальной шерстяной покров, по его словам, трогать не стоит, чтобы не лишить собаку защиты в холод.

"После прогулки обязательно нужно промыть лапы. Просто вытереть не получится - нужно именно смыть теплой водой всю грязь, прежде всего реагенты и соль. Для идеальной чистоты понадобится специальное средство для лап", - добавил президент РКФ.

Он также призвал проявлять особую бдительность на скользких участках. Например, собаку лучше не отпускать на длинном поводке или рулетке. Чтобы контролировать возможные резкие рывки, следует держать её рядом и двигаться осторожно.

Кроме того, по словам Голубева, зимой нужно тщательнее продумывать маршруты прогулок. Оптимальным вариантом он назвал прогулки в парке или сквере, где дорожки покрыты снегом, либо на собачьей площадке. Небольшую собаку во дворе и при переходе дороги можно взять на руки, чтобы она меньше контактировала с химией. Также лучше обходить обледенелые спуски, берега рек и неустойчивые сугробы.

Чтобы собака не ускорялась на опасном участке, кинолог посоветовал использовать команды "Рядом", "Тише". При этом нельзя допускать натягивания поводка. Если питомец быстро идёт, следует остановиться и приступать к движению, только когда поводок провиснет. Либо же собаку можно держать на коротком поводке, командовать "Рядом" и давать лакомство, если питомец соблюдает верную дистанцию, отметил Голубев.

Он обратил внимание, что многим породам одежда не нужна. Однако, например, для небольших, короткошерстных или бесшерстных, а также пожилых собак она жизненно необходима. Кинолог посоветовал выбирать одежду из непромокаемой ткани. По его словам, зимой подойдёт комбинезон, но, если питомцу в нём некомфортно, можно одеть его и в несколько слоёв.

Помимо этого, чтобы не потерять собаку из виду, если она вдруг по какой-то причине вырвется, можно использовать светящиеся силиконовые ошейники. Для более безопасного перехода дороги подойдёт одежда со светоотражающими элементами. Зимой темнеет рано, и эти аксессуары помогут не потерять питомца, подчеркнул Голубев.