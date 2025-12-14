Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как правильно подготовиться к зимней прогулке с собакой - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/sobaki-2061908089.html
Эксперт рассказал, как правильно подготовиться к зимней прогулке с собакой
Эксперт рассказал, как правильно подготовиться к зимней прогулке с собакой - РИА Новости, 14.12.2025
Эксперт рассказал, как правильно подготовиться к зимней прогулке с собакой
Зимняя прогулка с собакой может быть травмоопасной, если не подготовиться к ней правильно, животное рискует поскользнуться, получить рану от ледышек или снега и РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T03:29:00+03:00
2025-12-14T03:29:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91990/06/919900605_0:201:2844:1801_1920x0_80_0_0_c0c6d96689e24766256c382975d303d4.jpg
https://ria.ru/20251207/sobaki-2060371782.html
https://ria.ru/20251130/kinolog-2058677493.html
https://ria.ru/20251123/kinolog-2056873783.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91990/06/919900605_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_2fc922ecccdd5914f7dbe2ded38ed2b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Эксперт рассказал, как правильно подготовиться к зимней прогулке с собакой

РИА Новости: президент РКФ Голубев посоветовал защищать лапы питомца обувью

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСильные морозы в регионах России
Сильные морозы в регионах России - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Сильные морозы в регионах России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Зимняя прогулка с собакой может быть травмоопасной, если не подготовиться к ней правильно, животное рискует поскользнуться, получить рану от ледышек или снега и даже ожог от реагентов, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Прогулки необходимы в любое время года. Зимой допускается иногда сокращать время пребывания на улице, но полностью исключать прогулки нельзя. Однако необходимо как следует продумать безопасность. Не только чтобы собака не пострадала, но и чувствовала себя на улице хорошо. Любой дискомфорт может привести к тому, что животное начнет бояться выходить из дома в холод", - сказал Голубев.
Выгул собак - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Кинолог рассказал, как помочь собаке, если она слизала реагент
7 декабря, 03:34
В первую очередь он порекомендовал защищать лапы питомца во время зимних прогулок от реагентов и холодного снега. Лучше всего с этим справится специальная обувь, но для собак, не поддающихся дрессировке, подойдёт и защитный воск.
Кроме того, зимой следует коротко остричь шерсть между пальцами собаки и не забывать о стрижке когтей. В противном случае между пальцами будут собираться лёд и снежные шарики, которые могут травмировать кожу, рассказал Голубев. Короткие когти обеспечат более надежное сцепление со льдом. Остальной шерстяной покров, по его словам, трогать не стоит, чтобы не лишить собаку защиты в холод.
"После прогулки обязательно нужно промыть лапы. Просто вытереть не получится - нужно именно смыть теплой водой всю грязь, прежде всего реагенты и соль. Для идеальной чистоты понадобится специальное средство для лап", - добавил президент РКФ.
Он также призвал проявлять особую бдительность на скользких участках. Например, собаку лучше не отпускать на длинном поводке или рулетке. Чтобы контролировать возможные резкие рывки, следует держать её рядом и двигаться осторожно.
Хаски - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Кинолог рассказал, как собаки помогают людям
30 ноября, 03:41
Кроме того, по словам Голубева, зимой нужно тщательнее продумывать маршруты прогулок. Оптимальным вариантом он назвал прогулки в парке или сквере, где дорожки покрыты снегом, либо на собачьей площадке. Небольшую собаку во дворе и при переходе дороги можно взять на руки, чтобы она меньше контактировала с химией. Также лучше обходить обледенелые спуски, берега рек и неустойчивые сугробы.
Чтобы собака не ускорялась на опасном участке, кинолог посоветовал использовать команды "Рядом", "Тише". При этом нельзя допускать натягивания поводка. Если питомец быстро идёт, следует остановиться и приступать к движению, только когда поводок провиснет. Либо же собаку можно держать на коротком поводке, командовать "Рядом" и давать лакомство, если питомец соблюдает верную дистанцию, отметил Голубев.
Он обратил внимание, что многим породам одежда не нужна. Однако, например, для небольших, короткошерстных или бесшерстных, а также пожилых собак она жизненно необходима. Кинолог посоветовал выбирать одежду из непромокаемой ткани. По его словам, зимой подойдёт комбинезон, но, если питомцу в нём некомфортно, можно одеть его и в несколько слоёв.
Помимо этого, чтобы не потерять собаку из виду, если она вдруг по какой-то причине вырвется, можно использовать светящиеся силиконовые ошейники. Для более безопасного перехода дороги подойдёт одежда со светоотражающими элементами. Зимой темнеет рано, и эти аксессуары помогут не потерять питомца, подчеркнул Голубев.
"Не забывайте обрабатывать лапы собаки специальными защитными средствами, которые можно приобрести в зоомагазинах. Постоянный контакт с химией, а также частое мытьё приводят к высушиванию кожи. А это способствует образованию трещин, ранок, мозолей. Поэтому важно увлажнять подушечки лап, а иногда и нос", - рассказал президент РКФ о ещё одной мере предосторожности зимой.
Собака - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Аллергия у собаки может начаться и в холодную погоду, заявил кинолог
23 ноября, 03:14
 
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала