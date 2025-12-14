Сигма в лимбе: символом года стала самоненависть

Словом года в России назначили существительное "зумер". Это сделали несколько сотен российских филологов — именно они участвовали в голосовании, которое нынче широко освещается в СМИ. Что ж, спасибо, филологи.

У меня же в голове не укладывается, каким образом новое английское слово, сформированное по всем правилам английской грамматики, возглавило хит-парад в России. У нас своих слов мало?

На второе место в этом лингвистическом забеге пробилось родное "выгорание", ну и то хорошо. Бронза опять-таки отошла английскому спортсмену: на третьем месте "ред-флаг". Честно говоря, при одном взгляде на этого чудовищного гомункула кровь брызжет из глаз, настолько он чужд нашей орфографии, грамматике, самой поэтике русского языка. А как произносить это безобразие? По-английски должен быть "флэг", вообще-то.

Характерно, что некоторые филологи предлагали подать это заимствование как "красный флаг". Но другие решили, что тут будут нехорошие ассоциации с советскими красными знаменами, и сделали свой политкорректный выбор.

Оба английских заимствования активно используются в политкорректном новоязе — том глобальном птичьем языке, на котором должно чирикать современное человечество. Однако для английского языка они совершенно естественны и органичны. Тот же "красный флаг" развевался в британской прозе и поэзии давным-давно, он был и пиратским, и социалистическим. Сегодня его присвоили радикальные феминистки: так они обозначают нехорошие, "токсичные" симптомчики в поведении мужчины.

В русском языке эти уродства выглядят как попытки привить апельсинки к осинке. Они могут использоваться в болтовне провинциалов, пытающихся ассимилироваться в столицах, но зачем тащить их в какие-то рейтинги, навязывать их обществу?

Понятно же, что "зумеры" — это просто "молодежь", а "красный флаг" — это "угроза". Но это же так скучно, это же все знакомо с детских лет. А филологам хочется припасть к лону "настоящей" цивилизации, той, где Биг-Бен, вечнозеленые газоны, Шерлок и фиш-энд-чипс. Там знают, как правильно.

Неудивительно, что лингвисты на дальних подступах отсекли роскошное типично русское сленговое слово "чушпан", завирусившееся после сериала "Слово пацана". Я слышала по радио интервью сотрудницы портала "Грамота.ру", затеявшего этот конкурс: бедная девушка не умела согласовывать падежи и не могла построить ни единой фразы без использования англоязычных заимствований.

Вообще-то, российская филологическая школа — одна из самых выдающихся в мире. Сергей Аверинцев открыл для нас чудеса византийской литературы, Юрий Лотман воссоздал тончайшие смыслы "Евгения Онегина", Андрей Зализняк погрузил нас в мир новгородских берестяных грамот. Наталья Понырко перевела на современный русский язык великолепные тексты протопопа Аввакума — нашего первого литературного гения.

Но современным выпускникам филфаков не до этих глупостей. Они слишком заняты. Они несут нам, темным лапотникам, свет западной цивилизации. Среди главных претендентов на звание слова года в России были "промпт", "слоп", "сигма", "лимб", "брейнрот" и "пупупу".

Сигма в лимбе написал промпт, получил слоп, пережил брейнрот и вздохнул: "Пупупу!" Интересно, им не стыдно, этим людям, называющим себя филологами?

Знаете, друзья, какое слово на самом деле выиграло ваш забег? Переведите с английского selfhate — получится "самоненависть". Это то чувство, которое интеллигенция колоний испытывает при сравнении своей страны с метрополией. Стыдно, противно, страшно, что тебя никогда не примут "там", и ужасно обидно, что всю жизнь придется провести "здесь".

Это чувство можно было еще как-то понять в 90-е. Но сегодня мы живем в великой стране, мы сами себе метрополия — и это поняли, кажется, уже все, кроме нескольких выпускников филфаков. Самоненависть пора помечать в словаре "устар." — как давно вышедшее из моды понятие.