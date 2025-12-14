В СК рассказали о состоянии туристов, пропавших в Пермском крае

ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Жизни и здоровью вышедших к месту сбора у пермской горы Ослянка двух туристов из пропавшей группы, состоявшей из 15 человек, ничего не угрожает, рассказали РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Пермскому края.