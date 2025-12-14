Рейтинг@Mail.ru
В СК рассказали о состоянии туристов, пропавших в Пермском крае - РИА Новости, 14.12.2025
22:29 14.12.2025
В СК рассказали о состоянии туристов, пропавших в Пермском крае
Жизни и здоровью вышедших к месту сбора у пермской горы Ослянка двух туристов из пропавшей группы, состоявшей из 15 человек, ничего не угрожает, рассказали РИА... РИА Новости, 14.12.2025
происшествия
россия
пермский край
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
пермский край
свердловская область
происшествия, россия, пермский край, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Жизни и здоровью вышедших к месту сбора у пермской горы Ослянка двух туристов из пропавшей группы, состоявшей из 15 человек, ничего не угрожает, рассказали РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Пермскому края.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю в воскресенье сообщили РИА Новости, что только двое из туристической группы, состоявшей из 15 человек, вернулись на базу "Ослянка-хаус" с маршрута у горы Ослянка в субботу, местонахождение 13 человек неизвестно. Группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Сотрудники МЧС выехали к месту пропажи людей. Следователи после ЧП организовали процессуальную проверку.
"Жизни и здоровью этих двоих человек (которые вовремя вышли к точке сбора - ред.) ничего не угрожает", - рассказали в ведомстве.
В Пермском крае пропала группа туристов
ПроисшествияРоссияПермский крайСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
