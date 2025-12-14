https://ria.ru/20251214/sk-2062008668.html
В СК рассказали о состоянии туристов, пропавших в Пермском крае
В СК рассказали о состоянии туристов, пропавших в Пермском крае - РИА Новости, 14.12.2025
В СК рассказали о состоянии туристов, пропавших в Пермском крае
Жизни и здоровью вышедших к месту сбора у пермской горы Ослянка двух туристов из пропавшей группы, состоявшей из 15 человек, ничего не угрожает, рассказали РИА... РИА Новости, 14.12.2025
происшествия
россия
пермский край
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
В СК рассказали о состоянии туристов, пропавших в Пермском крае
СК: двое туристов, вышедших к месту сбора в горах Пермского края, здоровы