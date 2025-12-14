Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела об отравлении сидром судился с магазином техники из СИЗО - РИА Новости, 14.12.2025
09:14 14.12.2025
Фигурант дела об отравлении сидром судился с магазином техники из СИЗО
Фигурант дела об отравлении сидром судился с магазином техники из СИЗО - РИА Новости, 14.12.2025
Фигурант дела об отравлении сидром судился с магазином техники из СИЗО
Фигурант дела о смертельном отравлении напитком "Мистер сидр" Артем Айрапетян из СИЗО судился с магазином техники из-за некачественного iPhone, следует из... РИА Новости, 14.12.2025
происшествия
россия
самара
россия
самара
происшествия, россия, самара
Происшествия, Россия, Самара
Фигурант дела об отравлении сидром судился с магазином техники из СИЗО

Фигурант дела об отравлении сидром из СИЗО судился с магазином из-за iPhone

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Фигурант дела о смертельном отравлении напитком "Мистер сидр" Артем Айрапетян из СИЗО судился с магазином техники из-за некачественного iPhone, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в 2021 году Айрапетян купил iPhone 12 Pro почти за 120 тысяч рублей. Спустя некоторое время смартфон стал сам отключаться и зависать. Айрапетян потребовал от магазина вернуть деньги, но проверка качества не подтвердила наличие дефектов, и ему отказали.
iPhone 16 Pro Max - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Пермяк получил вместо iPhone 16 банку кильки с логотипом "За Родину"
26 марта, 15:03
Он обратился в суд, который назначил новую экспертизу, подтвердившую недостатки. В 2024 году суд взыскал в пользу истца стоимость смартфона, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и расходы по оплате услуг представителя – всего почти 180 тысяч рублей.
Однако Айрапетян обжаловал решение, требуя увеличить размеры штрафа, неустойки и расходов за услуги представителя. Апелляция пришла к выводу, что оснований для увеличения сумм нет.
"Решение... суда оставить без изменения, апелляционную жалобу Айрапетяна Артема Юрьевича - без удовлетворения", - говорится в документе.
Айрапетяна арестовали в июне 2023 года по делу о массовом отравлении "Мистером сидром". В результате употребления напитка скончались 50 человек, еще 66 пострадали.
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Производители "Мистера сидра" частично признали вину
3 марта, 17:10
Генеральная прокуратура РФ сообщала, что в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Анар Гусейнов с Айрапетяном организовали в Самаре производство сидра для его последующей реализации. Для сокращения технических расходов и временных затрат соучастники заменили естественную технологию создания напитка на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта.
Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр" и "Лето сидр".
В сентябре 2025 года Айрапетян получил 8 лет колонии общего режима.
алкогольная продукция Пивная продукция – Мистер Сидр - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Суд отказался прекратить дело производителя "Мистера сидра"
27 февраля, 21:17
 
ПроисшествияРоссияСамара
 
 
