В Сирии четыре силовика погибли при атаке боевиков, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.12.2025
22:42 14.12.2025
В Сирии четыре силовика погибли при атаке боевиков, сообщают СМИ
В Сирии четыре силовика погибли при атаке боевиков, сообщают СМИ

SANA: в Сирии четыре сотрудника службы безопасности погибли при атаке боевиков

Бойцы сирийских сил безопасности
Бойцы сирийских сил безопасности
© AP Photo / Omar Albam
Бойцы сирийских сил безопасности. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Сирии подверглись атаке боевиков в провинции Идлиб на севере Сирии, четверо бойцов убиты, передает сирийское государственное агентство SANA.
"Четверо сотрудников внутренней безопасности Сирии убиты и один ранен в результате атаки боевиков в Маарет Нууман на юге провинции Идлиб", - пишет агентство.
Военная техника Сирийской арабской армии (САА) на дороге к Пальмире - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Сирии задержали подозреваемых в нападении на группу военных в Пальмире
Вчера, 21:48
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
