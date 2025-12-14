https://ria.ru/20251214/siriya-2062009101.html
В Сирии четыре силовика погибли при атаке боевиков, сообщают СМИ
Сотрудники службы безопасности Сирии подверглись атаке боевиков в провинции Идлиб на севере Сирии, четверо бойцов убиты, передает сирийское государственное... РИА Новости, 14.12.2025
в мире
сирия
сирия
Новости
в мире, сирия
SANA: в Сирии четыре сотрудника службы безопасности погибли при атаке боевиков