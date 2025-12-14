Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. США подняли два истребителя F-16 над Пальмирой после атаки на американских военных в Сирии, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Ранее телеканал Syria TV передавал, что Вашингтон задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения боевиков группировки ИГ* на сирийско-американский патруль в Пальмире.
«
"США отправили два истребителя F-16 (в небо — Прим. Ред.) над Пальмирой", — говорится в публикации.
Источник издания уточнил, что при нападении также были ранены трое сирийских силовиков.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал очень серьезные ответные действия в отношении террористов.
В ноябре президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика теперь является союзником Вашингтона и больше не воспринимается как угроза безопасности.
* Террористическая организация, запрещенная в России и США.
В Латакии произошли столкновения между боевиками и армией
24 ноября, 14:56