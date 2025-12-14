Рейтинг@Mail.ru
Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 14.12.2025 (обновлено: 04:00 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/siriya-2061908967.html
Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ
Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2025
Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ
США подняли два истребителя F-16 над Пальмирой после атаки на американских военных в Сирии, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T03:25:00+03:00
2025-12-14T04:00:00+03:00
в мире
пальмира
сша
сирия
дональд трамп
ахмед аш-шараа
министерство обороны сша
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_208:96:3679:2048_1920x0_80_0_0_a49a08734c14c642f11bf8444f3fa852.jpg
https://ria.ru/20251214/siriya-2061906659.html
https://ria.ru/20251213/siriya-2061886776.html
https://ria.ru/20251124/siriya-2057158373.html
пальмира
сша
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_658:0:3389:2048_1920x0_80_0_0_9102bbe8a981061dabedda496ce9cfb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пальмира, сша, сирия, дональд трамп, ахмед аш-шараа, министерство обороны сша, f-16
В мире, Пальмира, США, Сирия, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа, Министерство обороны США, F-16

Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. США подняли два истребителя F-16 над Пальмирой после атаки на американских военных в Сирии, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Ранее телеканал Syria TV передавал, что Вашингтон задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения боевиков группировки ИГ* на сирийско-американский патруль в Пальмире.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
СМИ сообщили подробности атаки на военных США в Сирии
03:14
«

"США отправили два истребителя F-16 (в небо — Прим. Ред.) над Пальмирой", — говорится в публикации.

Источник издания уточнил, что при нападении также были ранены трое сирийских силовиков.
Вчера Пентагон сообщил, что двое американских военнослужащих и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали.
Военная техника Сирийской арабской армии (САА) на дороге к Пальмире - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
МВД Сирии заявило, что предупреждало о возможной атаке в Пальмире
Вчера, 21:14
По словам представителя МВД Сирии, на военных напал член террористической группировки ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ и США). В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал очень серьезные ответные действия в отношении террористов.
В ноябре президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика теперь является союзником Вашингтона и больше не воспринимается как угроза безопасности.
* Террористическая организация, запрещенная в России и США.
Сирийские силы безопасности в Латакии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Латакии произошли столкновения между боевиками и армией
24 ноября, 14:56
 
В миреПальмираСШАСирияДональд ТрампАхмед аш-ШарааМинистерство обороны СШАF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала