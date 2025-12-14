https://ria.ru/20251214/siriya-2061907926.html
Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ
Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2025
Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ
США подняли два истребителя F-16 над Пальмирой после атаки на американских военных в Сирии, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T03:24:00+03:00
2025-12-14T03:24:00+03:00
2025-12-14T03:37:00+03:00
Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ
WSJ: Вашингтон поднял два истребителя F-16 после атаки на военных в Сирии