Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ
03:24 14.12.2025 (обновлено: 03:37 14.12.2025)
Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ
США подняли два истребителя F-16 над Пальмирой после атаки на американских военных в Сирии, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2025
в мире, сша, пальмира, сирия, министерство обороны сша, f-16
В мире, США, Пальмира, Сирия, Министерство обороны США, F-16
Пентагон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой, пишут СМИ

WSJ: Вашингтон поднял два истребителя F-16 после атаки на военных в Сирии

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. США подняли два истребителя F-16 над Пальмирой после атаки на американских военных в Сирии, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Ранее телеканал Syria TV сообщал, что США задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения боевиков группировки ИГ* на сирийско-американский патруль в Пальмире.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
СМИ сообщили подробности атаки на военных США в Сирии
03:14
"США отправили два истребителя F-16 (в небо — ред.) над Пальмирой", - сказано в публикации.
Ранее Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ*. В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный.
* Террористическая организация, запрещенная в России и США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Трамп пообещал ответные действия после гибели американских военных в Сирии
Вчера, 22:00
 
