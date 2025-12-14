СМИ сообщили подробности атаки на военных США в Сирии

https://ria.ru/20251214/siriya-2061906659.html
Нападение на военных США в Сирии произошло во время встречи американского подполковника с представителем сирийского МВД, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 14.12.2025
WSJ: на военных США в Сирии напали во время встречи с представителем МВД
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Нападение на военных США в Сирии произошло во время встречи американского подполковника с представителем сирийского МВД, сообщает
газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
"Нападение произошло во время того, как солдаты охраняли встречу между местным американским командиром, подполковником, и официальным лицом из министерства внутренних дел Сирии
по вопросу борьбы с ИГИЛ*", - говорится в публикации.
Отмечается, что стрелявший заглянул в окно помещения, где проходила встреча, и открыл огонь по военным из пулемета. Американские и сирийские силы открыли ответный огонь, после чего сирийцам пришлось преследовать нападавшего, который в итоге был ими ликвидирован.
По данным газеты, нападение произошло в районе, который действующие власти Сирии не контролируют.
Ранее Пентагон
сообщил, что двое военнослужащих США
и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире
, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ*. В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ и США.