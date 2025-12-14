Рейтинг@Mail.ru
03:14 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/siriya-2061906659.html
СМИ сообщили подробности атаки на военных США в Сирии
СМИ сообщили подробности атаки на военных США в Сирии
Нападение на военных США в Сирии произошло во время встречи американского подполковника с представителем сирийского МВД, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T03:14:00+03:00
2025-12-14T03:14:00+03:00
сирия
сша
россия
в мире, сирия, сша, россия, министерство обороны сша
WSJ: на военных США в Сирии напали во время встречи с представителем МВД

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нападение на военных США в Сирии произошло во время встречи американского подполковника с представителем сирийского МВД, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
"Нападение произошло во время того, как солдаты охраняли встречу между местным американским командиром, подполковником, и официальным лицом из министерства внутренних дел Сирии по вопросу борьбы с ИГИЛ*", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Трамп пообещал ответные действия после гибели американских военных в Сирии
Вчера, 22:00
Отмечается, что стрелявший заглянул в окно помещения, где проходила встреча, и открыл огонь по военным из пулемета. Американские и сирийские силы открыли ответный огонь, после чего сирийцам пришлось преследовать нападавшего, который в итоге был ими ликвидирован.
По данным газеты, нападение произошло в районе, который действующие власти Сирии не контролируют.
Ранее Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ*. В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ и США.
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
США применили осветительные бомбы после нападения в Пальмире
00:41
 
