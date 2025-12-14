https://ria.ru/20251214/siriya-2061904730.html
СМИ: США применили осветительные бомбы после нападения в Пальмире
США задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения боевиков группировки ИГ* на сирийско-американский патруль в Пальмире, сообщает РИА Новости, 14.12.2025
