СМИ: США применили осветительные бомбы после нападения в Пальмире
00:42 14.12.2025 (обновлено: 02:43 14.12.2025)
СМИ: США применили осветительные бомбы после нападения в Пальмире
США задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения боевиков группировки ИГ* на сирийско-американский патруль в Пальмире, сообщает РИА Новости, 14.12.2025
в мире, сша, пальмира, сирия, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Пальмира, Сирия, Дональд Трамп, Министерство обороны США

СМИ: США применили осветительные бомбы после нападения в Пальмире

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 дек — РИА Новости. США задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения боевиков группировки ИГ* на сирийско-американский патруль в Пальмире, сообщает Syria TV.
«
"Американские самолеты сбрасывают осветительные бомбы в небе над Пальмирой", —передает телеканал.
Ранее Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали.
По словам представителя МВД Сирии, на военных напал член террористической группировки ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ и США). В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал очень серьезные ответные действия в отношении террористов.
В ноябре президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика теперь является союзником Вашингтона и больше не воспринимается как угроза безопасности.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ и США.
Заголовок открываемого материала