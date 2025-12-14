Рейтинг@Mail.ru
США применили осветительные бомбы после нападения в Пальмире - РИА Новости, 14.12.2025
00:41 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/siriya-2061897230.html
США применили осветительные бомбы после нападения в Пальмире
США задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения боевиков группировки ИГ* на сирийско-американский патруль в Пальмире, сообщает РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T00:41:00+03:00
2025-12-14T00:41:00+03:00
https://ria.ru/20251213/siriya-2061858938.html
в мире, сша, пальмира, россия, министерство обороны сша
В мире, США, Пальмира, Россия, Министерство обороны США
© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. США задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения боевиков группировки ИГ* на сирийско-американский патруль в Пальмире, сообщает телеканал Syria TV.
"Американские самолеты сбрасывают осветительные бомбы в небе над Пальмирой", - передает телеканал.
Ранее Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ и США). В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ и США.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
СМИ: американских и сирийских военных атаковали в районе Пальмиры
Вчера, 16:49
 
В миреСШАПальмираРоссияМинистерство обороны США
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
