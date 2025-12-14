https://ria.ru/20251214/sirija-2062006683.html
В Сирии задержали подозреваемых в нападении на группу военных в Пальмире
В Сирии задержали подозреваемых в нападении на группу военных в Пальмире
Службы безопасности Сирии в ходе организованной операции задержали пятерых подозреваемых в нападении на американо-сирийскую группу военных в Пальмире, говорится РИА Новости, 14.12.2025
БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. Службы безопасности Сирии в ходе организованной операции задержали пятерых подозреваемых в нападении на американо-сирийскую группу военных в Пальмире, говорится в заявлении МВД Сирии.
Ранее сирийский телеканал Syria TV сообщил, что службы безопасности Сирии
начали в Пальмире
операцию против запрещенной в РФ
террористической группировки ИГ*.
"Операция была проведена при полной координации с Главным разведывательным управлением и силами международной коалиции на основе точных разведывательных данных и завершилась задержанием пяти подозреваемых, которые были немедленно переданы для проведения расследования",- говорится в заявлении.
Пентагон
сообщил, что двое военнослужащих США
и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ*. В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный.
* Запрещенная в России террористическая организация