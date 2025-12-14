Рейтинг@Mail.ru
В Сирии задержали подозреваемых в нападении на группу военных в Пальмире
21:48 14.12.2025
В Сирии задержали подозреваемых в нападении на группу военных в Пальмире
В Сирии задержали подозреваемых в нападении на группу военных в Пальмире
Службы безопасности Сирии в ходе организованной операции задержали пятерых подозреваемых в нападении на американо-сирийскую группу военных в Пальмире, говорится РИА Новости, 14.12.2025
в мире, сирия, пальмира, министерство обороны сша
В мире, Сирия, Пальмира, Министерство обороны США
В Сирии задержали подозреваемых в нападении на группу военных в Пальмире

МВД Сирии задержало пятерых подозреваемых в нападении на военных в Пальмире

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоенная техника Сирийской арабской армии (САА) на дороге к Пальмире
Военная техника Сирийской арабской армии (САА) на дороге к Пальмире - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Военная техника Сирийской арабской армии (САА) на дороге к Пальмире. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. Службы безопасности Сирии в ходе организованной операции задержали пятерых подозреваемых в нападении на американо-сирийскую группу военных в Пальмире, говорится в заявлении МВД Сирии.
Ранее сирийский телеканал Syria TV сообщил, что службы безопасности Сирии начали в Пальмире операцию против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*.
"Операция была проведена при полной координации с Главным разведывательным управлением и силами международной коалиции на основе точных разведывательных данных и завершилась задержанием пяти подозреваемых, которые были немедленно переданы для проведения расследования",- говорится в заявлении.
Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ*. В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный.
* Запрещенная в России террористическая организация
МВД Сирии заявило, что предупреждало о возможной атаке в Пальмире
В мире Сирия Пальмира Министерство обороны США
 
 
