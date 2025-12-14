В Сирии задержали подозреваемых в нападении на группу военных в Пальмире

БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. Службы безопасности Сирии в ходе организованной операции задержали пятерых подозреваемых в нападении на американо-сирийскую группу военных в Пальмире, говорится в заявлении МВД Сирии.

"Операция была проведена при полной координации с Главным разведывательным управлением и силами международной коалиции на основе точных разведывательных данных и завершилась задержанием пяти подозреваемых, которые были немедленно переданы для проведения расследования",- говорится в заявлении.