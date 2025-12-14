Рейтинг@Mail.ru
В Сирии при нападении на военных США пострадали трое сирийцев, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2025
03:51 14.12.2025
В Сирии при нападении на военных США пострадали трое сирийцев, пишут СМИ
Трое сирийских силовиков были ранены при нападении на военных США в Сирии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского... РИА Новости, 14.12.2025
В Сирии при нападении на военных США пострадали трое сирийцев, пишут СМИ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Трое сирийских силовиков были ранены при нападении на военных США в Сирии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского военного.
"Трое членов сирийских сил безопасности были ранены при нападении", - говорится в материале.
Ранее Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ*. В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный.
* Террористическая организация, запрещенная в России и США.
