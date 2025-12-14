https://ria.ru/20251214/sirija-2061908630.html
В Сирии при нападении на военных США пострадали трое сирийцев, пишут СМИ
Трое сирийских силовиков были ранены при нападении на военных США в Сирии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского... РИА Новости, 14.12.2025
в мире
сша
сирия
пальмира
министерство обороны сша
WSJ: три члена сил безопасности Сирии ранены при атаке на военных США в Пальмире