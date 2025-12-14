Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики рассказали о колумбийских наемниках в рядах ВСУ - РИА Новости, 14.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 14.12.2025
Российские силовики рассказали о колумбийских наемниках в рядах ВСУ
Российские силовики рассказали о колумбийских наемниках в рядах ВСУ - РИА Новости, 14.12.2025
Российские силовики рассказали о колумбийских наемниках в рядах ВСУ
Большая часть колумбийских наемников в рядах ВСУ - это фермеры, приехавшие попробовать заработать деньги, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.12.2025
https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html
https://ria.ru/20250610/kolumbiya-2021926563.html
https://ria.ru/20251211/naemniki-2061531339.html
украина, колумбия, россия, густаво петро, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Колумбия, Россия, Густаво Петро, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Российские силовики рассказали о колумбийских наемниках в рядах ВСУ

Большинство колумбийских наемников в рядах ВСУ оказались фермерами

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Большая часть колумбийских наемников в рядах ВСУ - это фермеры, приехавшие попробовать заработать деньги, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Представитель силовых структур привел слова офицера 2-го иностранного легиона Павла Славинского о том, что на Украину едут многие из Южной Америки, в том числе из Колумбии.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу
3 апреля, 04:48
"В основном они вступают в 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура" или в 3-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду. В основном это крестьяне и фермеры, приехавшие попробовать заработать деньги", - сказал собеседник агентства.
Родственники некоторых наемников, погибших за рубежом, утверждали, что их ввели в заблуждение относительно рисков, и, кроме того, в ряде случаев компании отказываются репатриировать тела, чтобы избежать выплат компенсаций. Семьи пропавших на Украине провели 26 марта манифестацию у здания МИД в Боготе, требуя от правительства информации о местонахождении своих родных.
Колумбийский посол в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра в начале апреле заявил, что у Колумбии нет точных данных о количестве колумбийцев, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, но имеются сведения примерно о 70-80 погибших. Колумбийский депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо поделился во второй половине ноябре, что на Украине гибнут по 20 колумбийских наемников в неделю.
Здание посольства России в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Колумбийцы ищут воевавших за ВСУ родственников через посольство России
10 июня, 07:36
Конгресс Колумбии 3 декабря одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Ее направят на рассмотрение в конституционный суд, после чего документ должен будет подписать колумбийский президент Густаво Петро.
Руководитель аппарата минобороны Колумбии Александра Гонсалес через некоторое время рассказала РИА Новости, что принятие инициативы также адресовано вербовщикам, которые "вводят в заблуждение" отставных военнослужащих, отправляя их воевать "в чужие войны в условиях, лишенных достоинства".
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
Военнослужащий в окопе на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Иностранные наемники массово бегут из ВСУ, заявили российские силовики
11 декабря, 22:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКолумбияРоссияГуставо ПетроМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
