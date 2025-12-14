МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Большая часть колумбийских наемников в рядах ВСУ - это фермеры, приехавшие попробовать заработать деньги, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Представитель силовых структур привел слова офицера 2-го иностранного легиона Павла Славинского о том, что на Украину едут многие из Южной Америки , в том числе из Колумбии

"В основном они вступают в 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура" или в 3-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду. В основном это крестьяне и фермеры, приехавшие попробовать заработать деньги", - сказал собеседник агентства.

Родственники некоторых наемников, погибших за рубежом, утверждали, что их ввели в заблуждение относительно рисков, и, кроме того, в ряде случаев компании отказываются репатриировать тела, чтобы избежать выплат компенсаций. Семьи пропавших на Украине провели 26 марта манифестацию у здания МИД в Боготе , требуя от правительства информации о местонахождении своих родных.

Колумбийский посол в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра в начале апреле заявил, что у Колумбии нет точных данных о количестве колумбийцев, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, но имеются сведения примерно о 70-80 погибших. Колумбийский депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо поделился во второй половине ноябре, что на Украине гибнут по 20 колумбийских наемников в неделю.

Конгресс Колумбии 3 декабря одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Ее направят на рассмотрение в конституционный суд, после чего документ должен будет подписать колумбийский президент Густаво Петро

Руководитель аппарата минобороны Колумбии Александра Гонсалес через некоторое время рассказала РИА Новости, что принятие инициативы также адресовано вербовщикам, которые "вводят в заблуждение" отставных военнослужащих, отправляя их воевать "в чужие войны в условиях, лишенных достоинства".