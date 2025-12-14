СМИ: обезоруживший подозреваемого в стрельбе в Сиднее оказался продавцом

"Портал... может подтвердить, что герой (обезоруживший стрелявшего - ред.) - 43-летний Ахмед аль-Ахмед, житель Сиднея, владеющий фруктовой лавкой в (пригороде - ред.) Сатерленде", - говорится в публикации на сайте news.com.au.

Газета 7news со ссылкой на двоюродного брата мужчины, сообщает, что Ахмед был также ранен в результате происшествия, его госпитализировали.

"Он всё еще больнице.... Но доктор сказал, что с ним всё в порядке... Он получил... одно пулевое ранение в руку и одно в ладонь", - заявил телеканалу родственник пострадавшего, добавив, что мужчине проводят операцию.