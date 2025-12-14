Рейтинг@Mail.ru
СМИ: обезоруживший подозреваемого в стрельбе в Сиднее оказался продавцом - РИА Новости, 14.12.2025
21:31 14.12.2025
СМИ: обезоруживший подозреваемого в стрельбе в Сиднее оказался продавцом
СМИ: обезоруживший подозреваемого в стрельбе в Сиднее оказался продавцом - РИА Новости, 14.12.2025
СМИ: обезоруживший подозреваемого в стрельбе в Сиднее оказался продавцом
Случайный прохожий, который обезоружил одного из подозреваемых, устроивших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее, оказался 43-летним продавцом фруктов, сообщил... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T21:31:00+03:00
2025-12-14T21:31:00+03:00
в мире
сидней
новый южный уэльс
австралия
сидней
новый южный уэльс
австралия
Новости
в мире, сидней, новый южный уэльс, австралия
В мире, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
СМИ: обезоруживший подозреваемого в стрельбе в Сиднее оказался продавцом

Прохожий, обезоруживший подозреваемого в стрельбе в Сиднее, оказался продавцом

© AP Photo / Mark BakerНа месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Случайный прохожий, который обезоружил одного из подозреваемых, устроивших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее, оказался 43-летним продавцом фруктов, сообщил портал news.com.au.
Ранее в воскресенье портал news.com.au со ссылкой на видео, опубликованное пользователями соцсети X, заявлял, что прохожий обезоружил подозреваемого в стрельбе мужчину на пляже в Сиднее, подойдя к нему со спины и выхватив огнестрельное оружие. К публикации прилагается ссылка на видеозапись, на которой видно, как мужчина забирает оружие у подозреваемого в стрельбе.
"Портал... может подтвердить, что герой (обезоруживший стрелявшего - ред.) - 43-летний Ахмед аль-Ахмед, житель Сиднея, владеющий фруктовой лавкой в (пригороде - ред.) Сатерленде", - говорится в публикации на сайте news.com.au.
Газета 7news со ссылкой на двоюродного брата мужчины, сообщает, что Ахмед был также ранен в результате происшествия, его госпитализировали.
"Он всё еще больнице.... Но доктор сказал, что с ним всё в порядке... Он получил... одно пулевое ранение в руку и одно в ладонь", - заявил телеканалу родственник пострадавшего, добавив, что мужчине проводят операцию.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате стрельбы 12 человек погибли, 29 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. По сведениям австралийского телеканала ABC, на месте теракта обнаружили самодельное взрывное устройство.
В миреСиднейНовый Южный УэльсАвстралия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
