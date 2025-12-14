В Сиднее при теракте погиб посланник иудейского движения Хабад, пишут СМИ

В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате стрельбы 12 человек погибли, и 29 пострадали. Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.