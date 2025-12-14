В Сиднее при теракте погиб посланник иудейского движения Хабад, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек - РИА Новости. Посланник иудейского религиозного движения Хабад, раввин Эли Шленгер погиб в результате теракта в Сиднее, сообщила в воскресенье израильская гостелерадиокомпания Kan.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате стрельбы 12 человек погибли, и 29 пострадали. Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
"Одним из убитых является посланник Хабада, раввин Эли Шленгер. Окончательные данные о количестве жертв на месте происшествия и их состоянии пока не получены", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании со ссылкой на свой источник.
По данным издания Jerusalem Post, в теракте ранили председателя Еврейского совета Израиль-Австралия и до недавнего времени главу Международного юридического форума Арсена Островского.