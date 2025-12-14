Рейтинг@Mail.ru
В Сиднее при теракте погиб посланник иудейского движения Хабад, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:34 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/sidney-2061979955.html
В Сиднее при теракте погиб посланник иудейского движения Хабад, пишут СМИ
В Сиднее при теракте погиб посланник иудейского движения Хабад, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2025
В Сиднее при теракте погиб посланник иудейского движения Хабад, пишут СМИ
Посланник иудейского религиозного движения Хабад, раввин Эли Шленгер погиб в результате теракта в Сиднее, сообщила в воскресенье израильская... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T16:34:00+03:00
2025-12-14T16:34:00+03:00
религия
в мире
сидней
новый южный уэльс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061976406_0:138:3000:1826_1920x0_80_0_0_9b652e1fe551b7e8fd588ef38d006938.jpg
https://ria.ru/20251214/sidnej-2061971743.html
сидней
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061976406_46:0:2711:1999_1920x0_80_0_0_83915e26e076c7d846581262f7aae842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сидней, новый южный уэльс
Религия, В мире, Сидней, Новый Южный Уэльс
В Сиднее при теракте погиб посланник иудейского движения Хабад, пишут СМИ

В Сиднее при теракте во время зажигания ханукальных свечей погиб раввин Шленгер

© Getty Images / Darrian TraynorПолиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Getty Images / Darrian Traynor
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек - РИА Новости. Посланник иудейского религиозного движения Хабад, раввин Эли Шленгер погиб в результате теракта в Сиднее, сообщила в воскресенье израильская гостелерадиокомпания Kan.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате стрельбы 12 человек погибли, и 29 пострадали. Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
«
"Одним из убитых является посланник Хабада, раввин Эли Шленгер. Окончательные данные о количестве жертв на месте происшествия и их состоянии пока не получены", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании со ссылкой на свой источник.
По данным издания Jerusalem Post, в теракте ранили председателя Еврейского совета Израиль-Австралия и до недавнего времени главу Международного юридического форума Арсена Островского.
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Сиднее в автомобиле, связанном со стрелявшими на пляже, нашли бомбу
Вчера, 15:47
 
РелигияВ миреСиднейНовый Южный Уэльс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала