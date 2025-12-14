Рейтинг@Mail.ru
Число жертв стрельбы на пляже в Сиднее возросло до 12 человек - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 14.12.2025 (обновлено: 14:22 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/sidney-2061960044.html
Число жертв стрельбы на пляже в Сиднее возросло до 12 человек
Число жертв стрельбы на пляже в Сиднее возросло до 12 человек - РИА Новости, 14.12.2025
Число жертв стрельбы на пляже в Сиднее возросло до 12 человек
В результате стрельбы на пляже Бондаи в Сиднее погибли 12 человек, заявил журналистам на брифинге в воскресенье премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:09:00+03:00
2025-12-14T14:22:00+03:00
сидней
в мире
новый южный уэльс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061947931_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_fcc5f945b4da1de3a2cbb800bd1e9a71.jpg
https://ria.ru/20251214/sidnej-2061960994.html
сидней
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061947931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a93c106644be0c5d2e2721c59e1b15d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сидней, в мире, новый южный уэльс, происшествия
Сидней, В мире, Новый Южный Уэльс, Происшествия
Число жертв стрельбы на пляже в Сиднее возросло до 12 человек

Число жертв стрельбы на пляже в Сиднее увеличилось до 12 человек

© AP Photo / Mark BakerСотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 14 дек – РИА Новости. В результате стрельбы на пляже Бондаи в Сиднее погибли 12 человек, заявил журналистам на брифинге в воскресенье премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс.
Брифинг транслировался в прямом эфире австралийский ютьюб-канал APT.
"В результате стрельбы на пляже Бондаи погибли 12 человек, это подтверждено на настоящий момент", - сказал глава Нового Южного Уэльса.
Он добавил, что полиция и власти штата рассматривают стрельбу на пляже как террористический акт.
"Мы рассматриваем стрельбу на пляже Бондаи как террористический акт", - заявил Миннс.
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Полиция установила личность одного из устроивших стрельбу в Сиднее
Вчера, 14:18
 
СиднейВ миреНовый Южный УэльсПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала