Россияне не пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее
13:35 14.12.2025 (обновлено: 14:06 14.12.2025)
Россияне не пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее
Россияне не пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее
Данных о погибших или пострадавших россиянах в результате стрельбы на пляже в Сиднее нет, заявило РИА Новости генконсульство РФ в Сиднее. РИА Новости, 14.12.2025
Россияне не пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее

Генконсульство: россияне не пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее

ДЖАКАРТА, 14 дек - РИА Новости. Данных о погибших или пострадавших россиянах в результате стрельбы на пляже в Сиднее нет, заявило РИА Новости генконсульство РФ в Сиднее.
"О россиянах информации нет", - прокомментировали в диппредставительстве инцидент.
Генконсульство уточнило в своих соцсетях, что в воскресенье на сиднейском пляже Бондай неизвестными был открыт огонь по мирным гражданам, есть погибшие и раненые. Полиция штата Новый Южный Уэльс ранее сообщила, что в результате стрельбы девять человек погибли и 11 пострадали, в том числе двое полицейских. По предварительной информации, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой - ранен и задержан.
"Каких-либо сведений от местных компетентных органов, а также обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", - отметили в генконсульстве РФ.
В миреСиднейРоссияНовый Южный Уэльс
 
 
