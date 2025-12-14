https://ria.ru/20251214/sidney-2061955973.html
Россияне не пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее
Россияне не пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее - РИА Новости, 14.12.2025
Россияне не пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее
Данных о погибших или пострадавших россиянах в результате стрельбы на пляже в Сиднее нет, заявило РИА Новости генконсульство РФ в Сиднее. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T13:35:00+03:00
2025-12-14T13:35:00+03:00
2025-12-14T14:06:00+03:00
в мире
сидней
россия
новый южный уэльс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061959253_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5448b9947937ed42b79dee89a36c262d.jpg
https://ria.ru/20251214/strelba-2061953606.html
сидней
россия
новый южный уэльс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061959253_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_75bcb5aedd107f159f2e7f51abb9b91a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сидней, россия, новый южный уэльс
В мире, Сидней, Россия, Новый Южный Уэльс
Россияне не пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее
Генконсульство: россияне не пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее