12:59 14.12.2025
Прохожий обезоружил мужчину, стрелявшего в людей в Сиднее, и попал на видео
в мире, сидней
В мире, Сидней
Прохожий обезоружил мужчину, стрелявшего в людей в Сиднее, и попал на видео

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео, как прохожий обезоружил преступника, расстреливавшего в людей в Сиднее.
На кадрах показано, как он подкрадывается к мужчине с дробовиком и набрасывается на него, а затем отбирает оружие. В результате преступник падает на землю, после чего с трудом поднимается и спешно уходит.
Ранее издание news.com.au. сообщило о гибели десяти человек, включая детей и полицейского.
По данным Reuters, госпитализация потребовалась 13 людям. Предположительно, целью нападения было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что преступление готовили несколько месяцев.
По предварительным данным, одного подозреваемого ликвидировали, еще одного другого ранили и задержали, а третий сдался сам.
Десять человек, включая детей, погибли при стрельбе на пляже в Сиднее
Десять человек, включая детей, погибли при стрельбе на пляже в Сиднее
В миреСидней
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
