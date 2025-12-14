Прохожий обезоружил мужчину, стрелявшего в людей в Сиднее, и попал на видео

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео, как прохожий обезоружил преступника, расстреливавшего в людей в Сиднее.

На кадрах показано, как он подкрадывается к мужчине с дробовиком и набрасывается на него, а затем отбирает оружие. В результате преступник падает на землю, после чего с трудом поднимается и спешно уходит.

Ранее издание news.com.au. сообщило о гибели десяти человек, включая детей и полицейского.

По данным Reuters, госпитализация потребовалась 13 людям. Предположительно, целью нападения было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что преступление готовили несколько месяцев.