При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 13 человек, пишет Reuters
12:39 14.12.2025 (обновлено: 12:59 14.12.2025)
При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 13 человек, пишет Reuters
При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 13 человек, пишет Reuters - РИА Новости, 14.12.2025
При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 13 человек, пишет Reuters
в мире
сидней
сидней
в мире, сидней
В мире, Сидней
При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 13 человек, пишет Reuters

Reuters: тринадцать человек госпитализировали после стрельбы на сиднейском пляже

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы в результате стрельбы на пляже Бондай в австралийском Сиднее, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на медиков.
Ранее местные СМИ сообщили о 10 погибших.
"Тринадцать человек доставлены в больницу после стрельбы на пляже Бондай в Сиднее", - говорится в сообщении.
По информации местного телеканала 9News, среди пострадавших есть дети. Портал ABC со ссылкой на очевидца сообщил, что стрельба длилась около десяти минут.
В воскресенье портал news.com.au со ссылкой на источники сообщил, что несколько человек, в том числе полицейский, пострадали в результате стрельбы на пляже Бондай. По предварительной информации издания, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой - ранен и задержан. При этом полиция штата Новый Южный Уэльс на своей странице в соцсети X позднее сообщила, что в связи с происшествием на пляже под стражей находятся два человека.
В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
