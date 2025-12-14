При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 13 человек, пишет Reuters

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы в результате стрельбы на пляже Бондай в австралийском Сиднее, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на медиков.
Ранее местные СМИ сообщили о 10 погибших.
"Тринадцать человек доставлены в больницу после стрельбы на пляже Бондай в Сиднее", - говорится в сообщении.
По информации местного телеканала 9News, среди пострадавших есть дети. Портал ABC со ссылкой на очевидца сообщил, что стрельба длилась около десяти минут.
В воскресенье портал news.com.au со ссылкой на источники сообщил, что несколько человек, в том числе полицейский, пострадали в результате стрельбы на пляже Бондай. По предварительной информации издания, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой - ранен и задержан. При этом полиция штата Новый Южный Уэльс на своей странице в соцсети X позднее сообщила, что в связи с происшествием на пляже под стражей находятся два человека.