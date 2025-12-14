https://ria.ru/20251214/sidney-2061943131.html
Десять человек, включая детей, погибли при стрельбе на пляже в Сиднее
Десять человек, включая детей, погибли при стрельбе на пляже в Сиднее - РИА Новости, 14.12.2025
Десять человек, включая детей, погибли при стрельбе на пляже в Сиднее
При стрельбе на пляже в Сиднее погибли десять человек, пишет news.com.au. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T11:56:00+03:00
2025-12-14T11:56:00+03:00
2025-12-14T17:08:00+03:00
в мире
сидней
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061951730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c02e8e52943d35e61bfbbbec54012f4.jpg
сидней
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061951730_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_013ec70c2ab0bdf19d71eab7f437be81.jpg
Прохожий обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе в Сиднее
Прохожий обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе в Сиднее.
2025-12-14T11:56
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сидней, австралия, видео
В мире, Сидней, Австралия
Десять человек, включая детей, погибли при стрельбе на пляже в Сиднее
Десять человек погибли при стрельбе на пляже Бондай в Сиднее
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
При стрельбе на пляже в Сиднее погибли десять человек, пишет news.com.au
.
"Подтверждена гибель десяти человек, включая детей и полицейского", — сообщило издание со ссылкой на источники.
Как передает Reuters, госпитализировали 13 человек. Предположительно, целью нападения было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что преступление готовили несколько месяцев.
По предварительным данным, одного подозреваемого ликвидировали, а другого ранили и задержали. Телеканал 9News, в свою очередь, сообщил, что третий сдался сам.
В соцсетях появилась информация, что одного из стрелков обезоружил прохожий, напав на него со спины. Мужчине удалось вырвать из рук преступника дробовик.