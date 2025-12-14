Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее

© AP Photo / Mark Baker

Десять человек, включая детей, погибли при стрельбе на пляже в Сиднее

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. При стрельбе на пляже в Сиднее погибли десять человек, пишет При стрельбе на пляже в Сиднее погибли десять человек, пишет news.com.au

"Подтверждена гибель десяти человек, включая детей и полицейского", — сообщило издание со ссылкой на источники.

Как передает Reuters, госпитализировали 13 человек. Предположительно, целью нападения было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что преступление готовили несколько месяцев.

По предварительным данным, одного подозреваемого ликвидировали, а другого ранили и задержали. Телеканал 9News, в свою очередь, сообщил, что третий сдался сам.

В соцсетях появилась информация, что одного из стрелков обезоружил прохожий, напав на него со спины. Мужчине удалось вырвать из рук преступника дробовик.