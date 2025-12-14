https://ria.ru/20251214/sidnej-2061971743.html
В Сиднее в автомобиле, связанном со стрелявшими на пляже, нашли бомбу
В Сиднее в автомобиле, связанном со стрелявшими на пляже, нашли бомбу
Шеф полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мэл Лэнион подтвердил журналистам на брифинге в воскресенье, что полицейские обнаружили самодельное взрывное...
БАНГКОК, 14 дек - РИА Новости.
Шеф полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мэл Лэнион подтвердил
журналистам на брифинге в воскресенье, что полицейские обнаружили самодельное взрывное устройство в автомобиле, связанном с одним из двух террористов, которые стреляли в людей на пляже Бондай в Сиднее.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Полиция штата Новый Южный Уэльс
сообщила, что в результате стрельбы 12 человек погибли и 29 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
«
"Мы действительно обнаружили самодельное взрывное устройство в автомобиле, связанном с одним из двух террористов. В настоящее время на месте обнаружения устройства работают полицейские саперы, работа еще не закончена", - сказал Лэнион, отвечая на вопрос журналистов о бомбе, найденной в автомобиле.
Брифинг транслировал в прямом эфире австралийский YouTube-канал APT.
«
"Мы также в ходе начавшегося масштабного расследования изучаем вопрос о вероятности существования третьего преступника, который мог участвовать в подготовке и осуществлении теракта. Да, мы в курсе сообщений в социальных сетях, в которых уже некоторое время циркулирует информация о третьем преступнике и даже называются имена. Это одна из целей нашего расследования. Сейчас я не могу подтвердить, что третий преступник действительно был, но если он был, мы его найдем", - сказал шеф полиции штата.
Он добавил, что преступление на пляже официально признано террористическим актом, что дает полиции особые полномочия, которые помогут быстро расследовать дело, отследив все связи преступников.
«
"На данный момент есть два преступника. Один был убит на месте, второй получил ранение и задержан, он находится сейчас в больнице. Мы отслеживаем все их связи. В этом расследовании занято множество полицейских следователей, расследование очень масштабное", - сказал Лэнион.
Он также ответил на вопрос журналистов об оружии, которое применили террористы, сказав, что это было длинноствольное оружие. При этом шеф полиции подчеркнул, что пока не может ответить на вопросы о том, какое именно это было оружие и каким образом террористы его заполучили.
«
"Я прошу общественность проявить спокойствие. Сейчас не время для возмездия, сейчас время для тщательного расследования. Давайте дадим полиции возможность делать свое дело. Обещаю вам, что это ужасающее преступление не останется безнаказанным", - сказал шеф полиции Нового Южного Уэльса.