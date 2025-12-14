Полиция установила личность одного из устроивших стрельбу в Сиднее

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Австралийская полиция работает над обезвреживанием самодельного взрывного устройства, обнаруженного на пляже в Сиднее, где ранее произошла стрельба, пишет местный телеканал ABC со ссылкой на полицию.
"На месте (инцидента - ред.) действует угроза из-за взрывоопасного устройства. Они (сотрудники полиции - ред.) работают над обезвреживанием того, что они описали как... самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении телеканала.
Позднее ABC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции сообщил, что был установлена личность одного из подозреваемых в совершении стрельбы. Им оказался житель Сиднея Навид Акрам. Сейчас, согласно сообщению, в его доме проходит обыск.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что в результате стрельбы девять человек погибли и 11 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.