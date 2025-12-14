Рейтинг@Mail.ru
14:18 14.12.2025 (обновлено: 17:07 14.12.2025)
Полиция установила личность одного из устроивших стрельбу в Сиднее
Полиция установила личность одного из устроивших стрельбу в Сиднее
в мире
сидней
новый южный уэльс
в мире, сидней, новый южный уэльс
В мире, Сидней, Новый Южный Уэльс
Полиция установила личность одного из устроивших стрельбу в Сиднее

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Австралийская полиция работает над обезвреживанием самодельного взрывного устройства, обнаруженного на пляже в Сиднее, где ранее произошла стрельба, пишет местный телеканал ABC со ссылкой на полицию.
"На месте (инцидента - ред.) действует угроза из-за взрывоопасного устройства. Они (сотрудники полиции - ред.) работают над обезвреживанием того, что они описали как... самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении телеканала.
Позднее ABC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции сообщил, что был установлена личность одного из подозреваемых в совершении стрельбы. Им оказался житель Сиднея Навид Акрам. Сейчас, согласно сообщению, в его доме проходит обыск.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что в результате стрельбы девять человек погибли и 11 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Число жертв стрельбы на пляже в Сиднее возросло до 12 человек
