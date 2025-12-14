Рейтинг@Mail.ru
В Сиднее задержали третьего человека после стрельбы на пляже
13:06 14.12.2025
В Сиднее задержали третьего человека после стрельбы на пляже
Третий человек задержан после стрельбы на пляже Бондай в австралийском Сиднее, он сдался полиции сам, сообщает телеканал 9News. РИА Новости, 14.12.2025
в мире
сидней
новый южный уэльс
происшествия
сидней
новый южный уэльс
в мире, сидней, новый южный уэльс, происшествия
В мире, Сидней, Новый Южный Уэльс, Происшествия
В Сиднее задержали третьего человека после стрельбы на пляже

В Сиднее третий подозреваемого в стрельбе на пляже сдался полиции

© Кадр видео из соцсетейСтрельба на пляже Бондай в Сиднее
Стрельба на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Стрельба на пляже Бондай в Сиднее
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Третий человек задержан после стрельбы на пляже Бондай в австралийском Сиднее, он сдался полиции сам, сообщает телеканал 9News.
"Полиция задержала третьего человека после того, как он сдался", - говорится в сообщении.
В воскресенье портал news.com.au со ссылкой на источники сообщил, что несколько человек, в том числе полицейский, пострадали в результате стрельбы на пляже Бондай. По предварительной информации издания, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой - ранен и задержан. При этом полиция штата Новый Южный Уэльс на своей странице в соцсети X позднее сообщила, что в связи с происшествием на пляже под стражей находятся два человека.
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Десять человек, включая детей, погибли при стрельбе на пляже в Сиднее
В миреСиднейНовый Южный УэльсПроисшествия
 
 
