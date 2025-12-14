https://ria.ru/20251214/sidnej-2061953149.html
В Сиднее задержали третьего человека после стрельбы на пляже
В Сиднее задержали третьего человека после стрельбы на пляже - РИА Новости, 14.12.2025
В Сиднее задержали третьего человека после стрельбы на пляже
Третий человек задержан после стрельбы на пляже Бондай в австралийском Сиднее, он сдался полиции сам, сообщает телеканал 9News. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T13:06:00+03:00
2025-12-14T13:06:00+03:00
2025-12-14T13:06:00+03:00
в мире
сидней
новый южный уэльс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061943379_0:186:478:455_1920x0_80_0_0_172b7c0570758c07146849b8eafd2647.jpg
https://ria.ru/20251214/sidney-2061943131.html
сидней
новый южный уэльс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061943379_0:141:478:500_1920x0_80_0_0_73a7fd5555e96e949e4c46d3f404f95f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сидней, новый южный уэльс, происшествия
В мире, Сидней, Новый Южный Уэльс, Происшествия
В Сиднее задержали третьего человека после стрельбы на пляже
В Сиднее третий подозреваемого в стрельбе на пляже сдался полиции