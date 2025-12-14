https://ria.ru/20251214/sidnej-2061942263.html
В Сиднее при стрельбе на пляже пострадали несколько человек, пишут СМИ
Несколько человек, в том числе полицейский, пострадали в результате стрельбы на пляже Бондай в австралийском Сиднее, сообщает портал news.com.au со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2025
Полицейский и гражданские пострадали при стрельбе на пляже Бондай в Сиднее