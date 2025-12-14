Рейтинг@Mail.ru
В Сиднее при стрельбе на пляже пострадали несколько человек, пишут СМИ
11:51 14.12.2025 (обновлено: 12:23 14.12.2025)
В Сиднее при стрельбе на пляже пострадали несколько человек, пишут СМИ
В Сиднее при стрельбе на пляже пострадали несколько человек, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2025
В Сиднее при стрельбе на пляже пострадали несколько человек, пишут СМИ
Несколько человек, в том числе полицейский, пострадали в результате стрельбы на пляже Бондай в австралийском Сиднее, сообщает портал news.com.au со ссылкой на...
сидней
в мире, сидней, происшествия
В мире, Сидней, Происшествия
В Сиднее при стрельбе на пляже пострадали несколько человек, пишут СМИ

Полицейский и гражданские пострадали при стрельбе на пляже Бондай в Сиднее

© AP Photo / Mark BakerСотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Несколько человек, в том числе полицейский, пострадали в результате стрельбы на пляже Бондай в австралийском Сиднее, сообщает портал news.com.au со ссылкой на источники.
«

"Полиция настоятельно предупреждает людей избегать знаменитого сиднейского пляжа Бондай после того, как несколько человек, в том числе полицейский, получили огнестрельные ранения", - сообщает портал.

По предварительной информации издания, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой - ранен и задержан.
По предварительной информации издания, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой - ранен и задержан. При этом полиция штата Новый Южный Уэльс на своей странице в соцсети X позднее сообщила, что в связи с происшествием на пляже под стражей находятся два человека.
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
Заголовок открываемого материала