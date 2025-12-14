https://ria.ru/20251214/seversk-2061959034.html
ВС России уничтожили блиндажи ВСУ на северском направлении
ВС России уничтожили блиндажи ВСУ на северском направлении
Расчёты артиллерии "Южной" группировки войск в ходе боевой работы уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.12.2025
северск
ВС России уничтожили блиндажи ВСУ на северском направлении
