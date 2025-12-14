Рейтинг@Mail.ru
14.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
ВС России уничтожили блиндажи ВСУ на северском направлении
ВС России уничтожили блиндажи ВСУ на северском направлении - РИА Новости, 14.12.2025
ВС России уничтожили блиндажи ВСУ на северском направлении
Расчёты артиллерии "Южной" группировки войск в ходе боевой работы уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.12.2025
ВС России уничтожили блиндажи ВСУ на северском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили блиндажи ВСУ в районе Северска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Расчёты артиллерии "Южной" группировки войск в ходе боевой работы уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В районе населённого пункта Северск артиллерийские подразделения, обеспечивая огневую поддержку наступающим войскам, выявили укреплённые позиции противника. Точными ударами цели были уничтожены", — говорится в сообщении ведомства.
Заголовок открываемого материала