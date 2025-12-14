ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Отступающие украинские военные не могут удержать позиции под Северском в ДНР, заявил РИА Новости разведчик Южной группировки войск.
"Отступающие группы противника в данный момент не готовы выполнять приказы киевского командования удерживать оборону Северска и его пригород", — сказал офицер.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Северск в ДНР
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города в четверг.
Собеседник агентства пояснил, что противник испытывает большие сложности с боеприпасами и продовольствием из-за отрезанной российскими БПЛА логистики.
Утром в воскресенье офицер разведки рассказал РИА Новости, что российские войска установили огневой контроль над трассой Северск — Славянск, поэтому отступающие не получили помощи.
Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Город имел важное значение для ВСУ, поскольку его освобождение позволяет российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
