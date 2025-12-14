Рейтинг@Mail.ru
Отступающие группы ВСУ не могут удерживать Северск, заявил разведчик
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 14.12.2025 (обновлено: 15:26 14.12.2025)
Отступающие группы ВСУ не могут удерживать Северск, заявил разведчик
Отступающие украинские военные не могут удержать позиции под Северском в ДНР, заявил РИА Новости разведчик Южной группировки войск. РИА Новости, 14.12.2025
Отступающие группы ВСУ не могут удерживать Северск, заявил разведчик

Российский разведчик рассказал об отступлении ВСУ под Северском

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Отступающие украинские военные не могут удержать позиции под Северском в ДНР, заявил РИА Новости разведчик Южной группировки войск.
"Отступающие группы противника в данный момент не готовы выполнять приказы киевского командования удерживать оборону Северска и его пригород", — сказал офицер.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Северск в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Северск в ДНР
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Северск в ДНР

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города в четверг.

Собеседник агентства пояснил, что противник испытывает большие сложности с боеприпасами и продовольствием из-за отрезанной российскими БПЛА логистики.
Военнослужащие ВС России на одной из улиц в освобожденном Северске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска
11 декабря, 18:40
Утром в воскресенье офицер разведки рассказал РИА Новости, что российские войска установили огневой контроль над трассой Северск — Славянск, поэтому отступающие не получили помощи.

Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Город имел важное значение для ВСУ, поскольку его освобождение позволяет российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Славянск
 
 
