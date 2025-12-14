Рейтинг@Mail.ru
Эксперт заявила об активизации очага землетрясения у берегов Севастополя - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/sevastopol-2061984414.html
Эксперт заявила об активизации очага землетрясения у берегов Севастополя
Эксперт заявила об активизации очага землетрясения у берегов Севастополя - РИА Новости, 14.12.2025
Эксперт заявила об активизации очага землетрясения у берегов Севастополя
Активизация очага землетрясения зафиксирована в акватории Черного моря в районе Севастополя, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:12:00+03:00
2025-12-14T17:12:00+03:00
в мире
севастополь
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg
https://ria.ru/20251212/sevastopol-2061771365.html
севастополь
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ef46e41e4bd4c844578c8802baafba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, севастополь, черное море
В мире, Севастополь, Черное море
Эксперт заявила об активизации очага землетрясения у берегов Севастополя

РИА Новости: у берегов Севастополя зафиксировали активизацию очага землетрясения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Активизация очага землетрясения зафиксирована в акватории Черного моря в районе Севастополя, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.
"С 12 декабря по сегодняшний день Крымской сетью сейсмических станций наблюдается активизация очага под Севастополем. Жителями города ощущались два землетрясения. Идет сбор макросейсмических данных, в котором севастопольцы активно участвуют и делятся своими сведениями об ощутимости", - сказала Бондарь.
В частности, по ее словам, в пятницу и воскресенье были зарегистрированы толчки магнитудой 3.2 (энергетический класс 9.9) и 3.5 (энергетический класс 10.1).
"По предварительным данным, интенсивность на побережье составила 4-4,5 балла. Эти сейсмические события сопровождаются рядом афтершоков с магнитудой до 1.8. Общее количество землетрясений этой группы, кроме двух основных, на сегодня составляет порядка 27", - уточнила Бондарь.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Черном море произошло землетрясение
12 декабря, 22:49
 
В миреСевастопольЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала