Эксперт заявила об активизации очага землетрясения у берегов Севастополя
Эксперт заявила об активизации очага землетрясения у берегов Севастополя - РИА Новости, 14.12.2025
Эксперт заявила об активизации очага землетрясения у берегов Севастополя
Активизация очага землетрясения зафиксирована в акватории Черного моря в районе Севастополя, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и... РИА Новости, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Активизация очага землетрясения зафиксирована в акватории Черного моря в районе Севастополя, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.
"С 12 декабря по сегодняшний день Крымской сетью сейсмических станций наблюдается активизация очага под Севастополем
. Жителями города ощущались два землетрясения. Идет сбор макросейсмических данных, в котором севастопольцы активно участвуют и делятся своими сведениями об ощутимости", - сказала Бондарь.
В частности, по ее словам, в пятницу и воскресенье были зарегистрированы толчки магнитудой 3.2 (энергетический класс 9.9) и 3.5 (энергетический класс 10.1).
"По предварительным данным, интенсивность на побережье составила 4-4,5 балла. Эти сейсмические события сопровождаются рядом афтершоков с магнитудой до 1.8. Общее количество землетрясений этой группы, кроме двух основных, на сегодня составляет порядка 27", - уточнила Бондарь.