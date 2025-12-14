Эксперт заявила об активизации очага землетрясения у берегов Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Активизация очага землетрясения зафиксирована в акватории Черного моря в районе Севастополя, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

"С 12 декабря по сегодняшний день Крымской сетью сейсмических станций наблюдается активизация очага под Севастополем . Жителями города ощущались два землетрясения. Идет сбор макросейсмических данных, в котором севастопольцы активно участвуют и делятся своими сведениями об ощутимости", - сказала Бондарь.

В частности, по ее словам, в пятницу и воскресенье были зарегистрированы толчки магнитудой 3.2 (энергетический класс 9.9) и 3.5 (энергетический класс 10.1).