Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Саратове - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/saratov-2061994309.html
СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Саратове
СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Саратове - РИА Новости, 14.12.2025
СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа в доме в Саратове, в результате которого пострадал мужчина, сообщается в... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T19:12:00+03:00
2025-12-14T19:12:00+03:00
происшествия
россия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в волгоградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251211/gaz-2061421977.html
россия
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в волгоградской области
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в Волгоградской области
СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Саратове

СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа в Саратове

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа в доме в Саратове, в результате которого пострадал мужчина, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Саратовской области.
Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что, по предварительным данным, взрыв газа произошел на девятом этаже десятиэтажного дома на улице Ладожской, 5 в Саратове. В результате в больницу с ожогами был госпитализирован 27-летний мужчина. В нескольких квартирах выбило стекла, при этом пожара не было, строительные конструкции не повреждены.
"По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области... следственным отделом по Заводскому району города Саратова возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с хлопком бытового газа в квартире жилого дома по улице Ладожской в Саратове (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. После осмотра места инцидента следователи назначат комплекс необходимых судебных экспертиз.
Последствия взрыва бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме в городе Петров Вал в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
При взрыве газа под Волгоградом пострадали четыре человека
11 декабря, 16:14
 
ПроисшествияРоссияСаратовСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в Волгоградской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала