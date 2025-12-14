СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Саратове

САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа в доме в Саратове, в результате которого пострадал мужчина, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Саратовской области.
Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что, по предварительным данным, взрыв газа произошел на девятом этаже десятиэтажного дома на улице Ладожской, 5 в Саратове. В результате в больницу с ожогами был госпитализирован 27-летний мужчина. В нескольких квартирах выбило стекла, при этом пожара не было, строительные конструкции не повреждены.
"По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области... следственным отделом по Заводскому району города Саратова возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с хлопком бытового газа в квартире жилого дома по улице Ладожской в Саратове (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. После осмотра места инцидента следователи назначат комплекс необходимых судебных экспертиз.
