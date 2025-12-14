Рейтинг@Mail.ru
В Саратове произошел взрыв газовоздушной смеси в десятиэтажном доме - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 14.12.2025 (обновлено: 17:25 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/saratov-2061983323.html
В Саратове произошел взрыв газовоздушной смеси в десятиэтажном доме
В Саратове произошел взрыв газовоздушной смеси в десятиэтажном доме - РИА Новости, 14.12.2025
В Саратове произошел взрыв газовоздушной смеси в десятиэтажном доме
Взрыв газовоздушной смеси произошел в десятиэтажном доме на улице Ладожской в Саратове, в результате в больницу с ожогами госпитализирован мужчина, сообщили... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:07:00+03:00
2025-12-14T17:25:00+03:00
происшествия
саратов
россия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061985358_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_44eb733cffb457ba037d671d5dfc7684.jpg
https://ria.ru/20251211/gaz-2061421977.html
саратов
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061985358_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_7d72fdeca26be3a4b60fa442c5860afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове произошел взрыв газовоздушной смеси в десятиэтажном доме

В Саратове в десятиэтажном доме произошел взрыв газа

© Фото : Главное управление МЧС России по Саратовской областиПоследствия взрыва газовоздушной смеси в десятиэтажном доме на улице Ладожской в Саратове
Последствия взрыва газовоздушной смеси в десятиэтажном доме на улице Ладожской в Саратове - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Саратовской области
Последствия взрыва газовоздушной смеси в десятиэтажном доме на улице Ладожской в Саратове
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в десятиэтажном доме на улице Ладожской в Саратове, в результате в больницу с ожогами госпитализирован мужчина, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области.
«

"Вызов по адресу: город Саратов, улица Ладожская, 5 поступил сегодня в 16.04. По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси на девятом этаже 10-этажного дома. В результате ЧП пострадал 27-летний мужчина, был госпитализирован с ожогами", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В результате инцидента пожара не было, выбиты стекла в нескольких квартирах. Строительные конструкции не повреждены, уточнили в областном ГУМЧС России.
Причины происшествия устанавливаются.
Последствия взрыва бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме в городе Петров Вал в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
При взрыве газа под Волгоградом пострадали четыре человека
11 декабря, 16:14
 
ПроисшествияСаратовРоссияСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала