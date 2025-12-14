В Саратовской области мужчина и двое подростков пострадали в ДТП

САРАТОВ, 14 дек - РИА Новости. Мужчина и двое подростков пострадали в ДТП с участием девяти автомобилей в Саратовской области во время метели на трассе, сообщили в Госавтоинспекции по Саратовской области.
Авария случилась в субботу в 16.00 мск у села Маянга Балаковского района. По данным областной ГАИ, в ДТП попали фура Shacman, Volvo, автомобили Lada Vesta, "ГАЗель", Lada Largus, Lada Granta, Mitsubishi Pajero, Lada Kalina, Hyundai Solaris.
"В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пассажиры автомашины Lada Vesta: юноша 14 лет, девочка 15 лет и мужчина 2001 года рождения. В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - уточнили в Госавтоинспекции.
В субботу в Саратовской области был сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 м/с. Вводились ограничения для автобусов и грузовиков на шести участках федеральных трасс. Всего в регионе было спасено и эвакуировано из снежных заносов 200 человек, из них 50 детей.
