В Саратовской области мужчина и двое подростков пострадали в ДТП

"В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пассажиры автомашины Lada Vesta: юноша 14 лет, девочка 15 лет и мужчина 2001 года рождения. В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - уточнили в Госавтоинспекции.