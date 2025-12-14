Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области мужчина и двое подростков пострадали в ДТП
16:12 14.12.2025 (обновлено: 16:16 14.12.2025)
В Саратовской области мужчина и двое подростков пострадали в ДТП
Мужчина и двое подростков пострадали в ДТП с участием девяти автомобилей в Саратовской области во время метели на трассе, сообщили в Госавтоинспекции по... РИА Новости, 14.12.2025
происшествия
саратовская область
балаковский район
гибдд мвд рф
саратовская область
балаковский район
происшествия, саратовская область, балаковский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Балаковский район, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области мужчина и двое подростков пострадали в ДТП

В Саратовской области в ДТП с 9 машинами пострадали мужчина и двое подростков

© Фото : МВД 64/TelegramМассовое ДТП в Балаковском районе в Саратовской области
Массовое ДТП в Балаковском районе в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : МВД 64/Telegram
Массовое ДТП в Балаковском районе в Саратовской области
САРАТОВ, 14 дек - РИА Новости. Мужчина и двое подростков пострадали в ДТП с участием девяти автомобилей в Саратовской области во время метели на трассе, сообщили в Госавтоинспекции по Саратовской области.
Авария случилась в субботу в 16.00 мск у села Маянга Балаковского района. По данным областной ГАИ, в ДТП попали фура Shacman, Volvo, автомобили Lada Vesta, "ГАЗель", Lada Largus, Lada Granta, Mitsubishi Pajero, Lada Kalina, Hyundai Solaris.
"В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пассажиры автомашины Lada Vesta: юноша 14 лет, девочка 15 лет и мужчина 2001 года рождения. В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - уточнили в Госавтоинспекции.

В субботу в Саратовской области был сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 м/с. Вводились ограничения для автобусов и грузовиков на шести участках федеральных трасс. Всего в регионе было спасено и эвакуировано из снежных заносов 200 человек, из них 50 детей.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Нижегородской области подросток погиб в ДТП
