В Саратовской области спасатели эвакуировали 200 человек из снежных заносов - РИА Новости, 14.12.2025
В Саратовской области спасатели эвакуировали 200 человек из снежных заносов
В Саратовской области спасатели эвакуировали 200 человек из снежных заносов - РИА Новости, 14.12.2025
В Саратовской области спасатели эвакуировали 200 человек из снежных заносов
Служба спасения Саратовской области эвакуировала 200 человек, в том числе 50 детей, из снежных заносов на дорогах, сообщил начальник управления региональной... РИА Новости, 14.12.2025
саратовская область
энгельсский район
саратов
происшествия
саратовская область
энгельсский район
саратов
Новости
саратовская область, энгельсский район, саратов, происшествия
Саратовская область, Энгельсский район, Саратов, Происшествия
В Саратовской области спасатели эвакуировали 200 человек из снежных заносов

В Саратовской области эвакуировали 200 человек из снежных заносов на дорогах

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюАтомобили специализированной пожарно-спасательной части очищают дорогу от снежных заносов
Атомобили специализированной пожарно-спасательной части очищают дорогу от снежных заносов - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Атомобили специализированной пожарно-спасательной части очищают дорогу от снежных заносов. Архивное фото
УФА, 14 дек - РИА Новости. Служба спасения Саратовской области эвакуировала 200 человек, в том числе 50 детей, из снежных заносов на дорогах, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
"По состоянию на 11:00 службой спасения Саратовской области спасено и эвакуировано из снежных заносов 200 человек, из них 50 детей", - написал Юрин в своём Telegram-канале.
По данным властей, связи со сложными погодными условиями в Энгельсском районе, вблизи свинокомплекса "Хвалынский", с использованием вездехода-болотохода эвакуировано 148 человек (34 из них – дети) из застрявшего транспорта.
"На автодороге СаратовСамара, пос. Варваровка, тяжелой техникой была пробита дорога для эвакуации беременной женщины и других водителей. Движение восстановлено. В районе пос. Дубки силами спасателей совместно с дорожными службами ликвидирован затор, заблокировавший движение", - написал Юрин.
Также по его данным, в Ровенском районе с применением шнекороторной установки очищено 30 километров дороги для обеспечения проезда бригады скорой медицинской помощи к гражданам. В Энгельсском районе эвакуированы фельдшер, водитель и два пациента из застрявшей в снежном заносе машины скорой помощи.
Эвакуация пациентов из автомобиля скорой медицинской помощи, застрявшего из-за метели на трассе в Энгельсском районе Саратовской области. 13 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Саратовской области машина скорой помощи застряла из-за метели
13 декабря, 23:46
 
Саратовская областьЭнгельсский районСаратовПроисшествия
 
 
