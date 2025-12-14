Эвакуация людей с заснеженной трассы в Энгельсском районе Саратовской области

САРАТОВ, 14 дек — РИА Новости. С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек, сообщил РИА Новости начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

« "Службой спасения Саратовской области эвакуировано с трассы в Энгельсском районе в пункты временного размещения 148 человек, из них 34 ребенка. Задействована специальная техника, включая гусеничный вездеход. Работа продолжается", — сказал собеседник агентства.

Людей забрали из застрявших в снежных заносах автомобилей вблизи села Безымянное и отправили в пункт временного размещения в Титоренко.

В субботу в Саратовской области был сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.