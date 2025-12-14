Рейтинг@Mail.ru
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек
08:45 14.12.2025 (обновлено: 11:42 14.12.2025)
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек, сообщил РИА Новости начальник управления региональной безопасности правительства
саратовская область
энгельсский район
происшествия
россия
саратовская область
энгельсский район
россия
саратовская область, энгельсский район, происшествия, россия
Саратовская область, Энгельсский район, Происшествия, Россия
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек

Почти 150 человек эвакуировали с заснеженной трассы в Саратовской области

Эвакуация людей с заснеженной трассы в Энгельсском районе Саратовской области
Эвакуация людей с заснеженной трассы в Энгельсском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Юрий Юрин/Telegram
Эвакуация людей с заснеженной трассы в Энгельсском районе Саратовской области
САРАТОВ, 14 дек — РИА Новости. С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек, сообщил РИА Новости начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.
«
"Службой спасения Саратовской области эвакуировано с трассы в Энгельсском районе в пункты временного размещения 148 человек, из них 34 ребенка. Задействована специальная техника, включая гусеничный вездеход. Работа продолжается", — сказал собеседник агентства.
Людей забрали из застрявших в снежных заносах автомобилей вблизи села Безымянное и отправили в пункт временного размещения в Титоренко.
В субботу в Саратовской области был сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Ограничения для грузовиков и автобусов ввели на пяти федеральных трассах в регионе из-за метели.
