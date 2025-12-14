https://ria.ru/20251214/saratov-2061921997.html
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек - РИА Новости, 14.12.2025
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек, сообщил РИА Новости начальник управления региональной безопасности правительства... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T08:45:00+03:00
2025-12-14T08:45:00+03:00
2025-12-14T11:42:00+03:00
саратовская область
энгельсский район
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061927336_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b76ecf4aedb549618d3475578f1e7879.jpg
https://ria.ru/20251213/trassa-2061824488.html
саратовская область
энгельсский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061927336_97:0:1057:720_1920x0_80_0_0_3866536e98484f586d1d7b52a7bc8cf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, энгельсский район, происшествия, россия
Саратовская область, Энгельсский район, Происшествия, Россия
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек
Почти 150 человек эвакуировали с заснеженной трассы в Саратовской области
САРАТОВ, 14 дек — РИА Новости. С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек, сообщил РИА Новости начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.
«
"Службой спасения Саратовской области эвакуировано с трассы в Энгельсском районе в пункты временного размещения 148 человек, из них 34 ребенка. Задействована специальная техника, включая гусеничный вездеход. Работа продолжается", — сказал собеседник агентства.
Людей забрали из застрявших в снежных заносах автомобилей вблизи села Безымянное и отправили в пункт временного размещения в Титоренко.
В субботу в Саратовской области был сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Ограничения для грузовиков и автобусов ввели на пяти федеральных трассах в регионе из-за метели.