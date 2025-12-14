Рейс из Москвы в Пхукет сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

«

"Четырнадцатого декабря рейс, следовавший из Москвы в Пхукет, в 2.50 совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилете самолет встречала карета скорой помощи. После осмотра врачами пассажир доставлен в одну из больниц Самары. По решению экипажа пассажиры были доставлены в аэровокзал", - сообщила собеседница агентства.