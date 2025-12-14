https://ria.ru/20251214/samolet-2061984697.html
Рейс из Москвы в Пхукет сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
Рейс из Москвы в Пхукет сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 14.12.2025
Рейс из Москвы в Пхукет сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
Авиарейс, следовавший из Москвы в Пхукет, сел в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:14:00+03:00
2025-12-14T17:14:00+03:00
2025-12-14T17:17:00+03:00
происшествия
самара
москва
пхукет (остров)
курумоч (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98808/47/988084756_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_f552645f3d3ee18ec6882a0c96613c32.jpg
https://ria.ru/20250611/samochuvstvie-2022204757.html
самара
москва
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98808/47/988084756_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_7923ef40619d424dfa7449951b564b7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, москва, пхукет (остров), курумоч (аэропорт)
Происшествия, Самара, Москва, Пхукет (остров), Курумоч (аэропорт)
Рейс из Москвы в Пхукет сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
РИА Новости: рейс Москва-Пхукет сел в Самаре из-за ухудшения здоровья пассажира