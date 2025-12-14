Рейтинг@Mail.ru
Рейс из Москвы в Пхукет сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
17:14 14.12.2025
Рейс из Москвы в Пхукет сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
Авиарейс, следовавший из Москвы в Пхукет, сел в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта
Аэропорт Курумоч в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт Курумоч в Самаре. Архивное фото
САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Авиарейс, следовавший из Москвы в Пхукет, сел в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч.
"Четырнадцатого декабря рейс, следовавший из Москвы в Пхукет, в 2.50 совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилете самолет встречала карета скорой помощи. После осмотра врачами пассажир доставлен в одну из больниц Самары. По решению экипажа пассажиры были доставлены в аэровокзал", - сообщила собеседница агентства.
Сейчас борт готовится к вылету в аэропорт назначения. На время ожидания авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
