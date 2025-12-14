Самолет, экстренно севший в Самаре, вылетел в Пхукет

САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс Москва - Пхукет и севший в самарском аэропорту "Курумоч" из-за плохого самочувствия пассажира, вылетел в аэропорт назначения, Самолет, выполнявший рейс Москва - Пхукет и севший в самарском аэропорту "Курумоч" из-за плохого самочувствия пассажира, вылетел в аэропорт назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее в пресс-службе самарского аэропорта "Курумоч" сообщили РИА Новости, что в воскресенье ночью в Самаре приземлился самолет, следовавший из Москвы в Пхукет. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет встречала карета скорой помощи, пассажиров доставили в аэровокзал.

"В 17.12 по местному времени (в 16.12 мск самолет вылетел - ред.)", - сообщили в прокуратуре, отвечая на вопрос агентства о времени вылета авиарейса в Пхукет.