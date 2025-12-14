Рейтинг@Mail.ru
На Западе высмеяли новый выпад Рютте в адрес России - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 14.12.2025 (обновлено: 05:25 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/ryutte-2061911498.html
На Западе высмеяли новый выпад Рютте в адрес России
На Западе высмеяли новый выпад Рютте в адрес России - РИА Новости, 14.12.2025
На Западе высмеяли новый выпад Рютте в адрес России
Генсек НАТО Марк Рютте сознательно пугает жителей Европы несуществующей российской угрозой, пишет издание Unherd. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T05:23:00+03:00
2025-12-14T05:25:00+03:00
в мире
марк рютте
нато
европа
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037043568_0:187:3000:1875_1920x0_80_0_0_33c1c09062d6dbb04bbe4bd8274e0f48.jpg
https://ria.ru/20251213/nato-2061722686.html
https://ria.ru/20251128/moskva-2058161006.html
европа
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037043568_160:0:2827:2000_1920x0_80_0_0_895092144f4d46515de9861c0e35753e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марк рютте, нато, европа, россия, москва, владимир путин
В мире, Марк Рютте, НАТО, Европа, Россия, Москва, Владимир Путин
На Западе высмеяли новый выпад Рютте в адрес России

Unherd: Рютте пугает людей войной с Россией, чтобы не потерять финансирование

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте сознательно пугает жителей Европы несуществующей российской угрозой, пишет издание Unherd.
В четверг Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Мы уже в опасности: генсек НАТО нашел железный аргумент
Вчера, 08:00
"Он (Рютте. — Прим. ред.) действительно в это верит? Хочется надеяться, что не верит. Хотя Рютте совершенно напрасно пугает, <…> учитывая экономическую стагнацию в Европе и острое бюджетное давление, можно утверждать, что единственный способ заставить избирателей больше тратить на армию — убедить их, что русский медведь идет за ними", — говорится в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины, а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Страшная весть для Запада: Москва нацелилась на победу без войны
28 ноября, 08:00
 
В миреМарк РюттеНАТОЕвропаРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала