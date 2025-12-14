https://ria.ru/20251214/rossiya-2061951871.html
Минобороны: освобождение Варваровки улучшило положение сил "Востока"
Минобороны: освобождение Варваровки улучшило положение сил "Востока"
Освобождение Варваровки в Запорожской области стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение сил... РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
МО РФ: ВС РФ вышли на завершающий этап зачистки восточного берега реки Гайчур