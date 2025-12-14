Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: освобождение Варваровки улучшило положение сил "Востока" - РИА Новости, 14.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 14.12.2025
Минобороны: освобождение Варваровки улучшило положение сил "Востока"
Минобороны: освобождение Варваровки улучшило положение сил "Востока" - РИА Новости, 14.12.2025
Минобороны: освобождение Варваровки улучшило положение сил "Востока"
Освобождение Варваровки в Запорожской области стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение сил... РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
россия
запорожская область
россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
Минобороны: освобождение Варваровки улучшило положение сил "Востока"

МО РФ: ВС РФ вышли на завершающий этап зачистки восточного берега реки Гайчур

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Освобождение Варваровки в Запорожской области стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение сил группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
Об освобождении Варваровки российское военное ведомство сообщило ранее в воскресенье.
"Освобождение Варваровки стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение подразделений группировки "Восток" на данном участке, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области", - отмечает МО РФ.
ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой
ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасность
 
 
