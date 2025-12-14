МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия - страна, где бережно хранят память о Второй Мировой войне, о том, что удалось сделать, чтобы спасти Европу от фашизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, слава Богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было, что это был за ужас, и что удалось нам сделать с тем, чтобы спасти Европу от фашизма", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В четверг генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.