В России хранят память об ужасах ВОВ, заявил Песков - РИА Новости, 14.12.2025
12:48 14.12.2025 (обновлено: 13:16 14.12.2025)
В России хранят память об ужасах ВОВ, заявил Песков
Россия - страна, где бережно хранят память о Второй Мировой войне, о том, что удалось сделать, чтобы спасти Европу от фашизма, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 14.12.2025
РИА Новости
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия - страна, где бережно хранят память о Второй Мировой войне, о том, что удалось сделать, чтобы спасти Европу от фашизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, слава Богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было, что это был за ужас, и что удалось нам сделать с тем, чтобы спасти Европу от фашизма", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В четверг генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
