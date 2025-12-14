Рейтинг@Mail.ru
На сиднейском пляже могли находиться россияне, заявил очевидец - РИА Новости, 14.12.2025
14:32 14.12.2025 (обновлено: 15:09 14.12.2025)
На сиднейском пляже могли находиться россияне, заявил очевидец
в мире
сидней
австралия
происшествия
На сиднейском пляже могли находиться россияне, заявил очевидец

© AP Photo / Mark BakerПолиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее
© AP Photo / Mark Baker
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее
ДЖАКАРТА, 14 дек - РИА Новости. На пляже Бондай в Сиднее, где в воскресенье произошла стрельба, могли находиться россияне, так как это место является очень популярным среди русскоговорящего сообщества, заявил РИА Новости Артем, проживающий в Сиднее и побывавший на пляже незадолго до ЧП.
По словам Артема, он проживает в Австралии уже 25 лет и впервые столкнулся с таким инцидентом в районе пляжа Бондай. Сегодня Артем с маленькими детьми посетил пляж, а в машине по дороге домой услышал об инциденте.
Он рассказал, что район пляжа Бондай в Сиднее исторически является местом, куда иммигрировали граждане бывшего СССР. "Так что здесь проживает большое сообщество. Весьма вероятно, что кроме меня сегодня на пляже могли находиться и другие россияне. Была огромная толпа - просто не протолкнуться. Тысячи, тысячи людей, многие отмечали еврейский праздник Ханука, кто-то пришел на новогоднюю ярмарку, на пикник, многие пришли с семьями", - поделился Артем с агентством.
По его словам, местное русскоязычное сообщество сейчас обзванивает друг друга, чтобы узнать, все ли в порядке.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что в результате стрельбы девять человек погибли и 11 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
