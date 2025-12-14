На сиднейском пляже могли находиться россияне, заявил очевидец

ДЖАКАРТА, 14 дек - РИА Новости. На пляже Бондай в Сиднее, где в воскресенье произошла стрельба, могли находиться россияне, так как это место является очень популярным среди русскоговорящего сообщества, заявил РИА Новости Артем, проживающий в Сиднее и побывавший на пляже незадолго до ЧП.