На сиднейском пляже могли находиться россияне, заявил очевидец
На сиднейском пляже могли находиться россияне, заявил очевидец
На пляже Бондай в Сиднее, где в воскресенье произошла стрельба, могли находиться россияне, так как это место является очень популярным среди русскоговорящего...
в мире
сидней
австралия
происшествия
сидней
австралия
Новости
ru-RU
в мире, сидней, австралия, происшествия
В мире, Сидней, Австралия, Происшествия
ДЖАКАРТА, 14 дек - РИА Новости. На пляже Бондай в Сиднее, где в воскресенье произошла стрельба, могли находиться россияне, так как это место является очень популярным среди русскоговорящего сообщества, заявил РИА Новости Артем, проживающий в Сиднее и побывавший на пляже незадолго до ЧП.
По словам Артема, он проживает в Австралии
уже 25 лет и впервые столкнулся с таким инцидентом в районе пляжа Бондай. Сегодня Артем с маленькими детьми посетил пляж, а в машине по дороге домой услышал об инциденте.
Он рассказал, что район пляжа Бондай в Сиднее
исторически является местом, куда иммигрировали граждане бывшего СССР
. "Так что здесь проживает большое сообщество. Весьма вероятно, что кроме меня сегодня на пляже могли находиться и другие россияне. Была огромная толпа - просто не протолкнуться. Тысячи, тысячи людей, многие отмечали еврейский праздник Ханука, кто-то пришел на новогоднюю ярмарку, на пикник, многие пришли с семьями", - поделился Артем с агентством.
По его словам, местное русскоязычное сообщество сейчас обзванивает друг друга, чтобы узнать, все ли в порядке.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Полиция штата Новый Южный Уэльс
сообщила, что в результате стрельбы девять человек погибли и 11 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.