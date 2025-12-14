Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали реже покупать карты Таро и книги по эзотерике - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/rossija-2061910833.html
Россияне стали реже покупать карты Таро и книги по эзотерике
Россияне стали реже покупать карты Таро и книги по эзотерике - РИА Новости, 14.12.2025
Россияне стали реже покупать карты Таро и книги по эзотерике
Продажи книг по эзотерике, а также спрос на карты Таро за год сократились на треть, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжной сети "Читай-город". РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T05:07:00+03:00
2025-12-14T05:07:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/78901/04/789010449_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4f65480ea7023cb60a19a3b11cc6cc23.jpg
https://ria.ru/20250311/zakonotvorchestvo-2004408946.html
https://ria.ru/20250407/tarologi-2009797373.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/78901/04/789010449_0:0:1884:1412_1920x0_80_0_0_af18b597b14f9b439e2b4e90041931b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Россияне стали реже покупать карты Таро и книги по эзотерике

РИА Новуости: продажи книг по эзотерике и карт Таро за год сократились на треть

© Fotolia / beemanjaКарты таро
Карты таро - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Fotolia / beemanja
Карты таро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Продажи книг по эзотерике, а также спрос на карты Таро за год сократились на треть, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжной сети "Читай-город".
"За прошедший год российский рынок эзотерических книг пережил значительный спад: общие продажи в этой категории сократились примерно на треть", - рассказали в "Читай-городе".
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг
11 марта, 20:32
Отрицательную динамику в книжной сети показали все ключевые направления. Так, например, даже продажи в сегменте "Астрологии" уменьшились приблизительно на 30%.
"Наиболее существенно сократился спрос на карты Таро и сопутствующие руководства — более чем на треть", - отметили в "Читай-городе".
При этом категория "Магия и колдовство" отметилась самым низким падением, снизившись лишь на 19%.
В то же время в книжной сети отметили, что законодательных запретов на продажу литературы по эзотерике нет, самое главное - придерживаться правильной маркировки.
"На текущий момент мы не располагаем информацией о наличии в Российской Федерации судебных или законодательных запретов на реализацию эзотерической литературы, карт Таро или руководств к ним. Основным требованием для данной продукции является обязательная маркировка знаком информационной продукции, что подразумевает нанесение соответствующей маркировки на каждый экземпляр издания и ее упаковку в случае знака 18+", — рассказал руководитель юридического департамента Виталий Фурсов.
Карты Таро Тота в Музей колдовства и магии в Боскасле, Корнуолл - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Правительство дало рекомендации к проекту о запрете рекламы тарологов
7 апреля, 13:52
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала