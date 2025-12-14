Россияне стали реже покупать карты Таро и книги по эзотерике

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Продажи книг по эзотерике, а также спрос на карты Таро за год сократились на треть, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжной сети "Читай-город".

"За прошедший год российский рынок эзотерических книг пережил значительный спад: общие продажи в этой категории сократились примерно на треть", - рассказали в "Читай-городе".

Отрицательную динамику в книжной сети показали все ключевые направления. Так, например, даже продажи в сегменте "Астрологии" уменьшились приблизительно на 30%.

"Наиболее существенно сократился спрос на карты Таро и сопутствующие руководства — более чем на треть", - отметили в "Читай-городе".

При этом категория "Магия и колдовство" отметилась самым низким падением, снизившись лишь на 19%.

В то же время в книжной сети отметили, что законодательных запретов на продажу литературы по эзотерике нет, самое главное - придерживаться правильной маркировки.