"Роскосмос" рассказал, когда начнут готовить запуск третьего "Биона М" - РИА Новости, 14.12.2025
10:27 14.12.2025 (обновлено: 10:36 14.12.2025)
"Роскосмос" рассказал, когда начнут готовить запуск третьего "Биона М"
"Роскосмос" рассказал, когда начнут готовить запуск третьего "Биона М"
Подготовка к запуску космического аппарата "Бион‑М" №3 начнется с 2026 года, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2025
"Роскосмос" рассказал, когда начнут готовить запуск третьего "Биона М"

Макет космического аппарата серии "Бион-М"
Макет космического аппарата серии "Бион-М". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подготовка к запуску космического аппарата "Бион‑М" №3 начнется с 2026 года, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале.
"С 2026 года начнётся подготовка к запуску "Биона‑М" №3", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Цель запуска — исследование факторов космического полёта в условиях более жёсткого радиационного воздействия, объяснили в "Роскосмосе".
"В отличие от аппарата "Бион‑М" № 2, новый спутник будет выведен на более высокую орбиту — примерно 800 км, но с тем же наклонением порядка 97 градусов", - добавили в российской госкорпорации.
Огневые испытания блока первой ступени новой ракеты Союз-5 - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Роскосмос" показал видео испытаний блока первой ступени "Союза-5"
11 октября, 14:12
 
НаукаРоскосмосРоссияКосмос
 
 
