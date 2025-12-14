https://ria.ru/20251214/roskosmos-2061932726.html
"Роскосмос" рассказал, когда начнут готовить запуск третьего "Биона М"
"Роскосмос" рассказал, когда начнут готовить запуск третьего "Биона М" - РИА Новости, 14.12.2025
"Роскосмос" рассказал, когда начнут готовить запуск третьего "Биона М"
Подготовка к запуску космического аппарата "Бион‑М" №3 начнется с 2026 года, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T10:27:00+03:00
2025-12-14T10:27:00+03:00
2025-12-14T10:36:00+03:00
наука
роскосмос
россия
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151059/01/1510590144_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20711c3fbd0328abd0e41d553df9a955.jpg
https://ria.ru/20251011/roskosmos-2047696101.html
россия
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151059/01/1510590144_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce895f67dcb9af8190d7ae7694dc5141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, россия, космос
Наука, Роскосмос, Россия, Космос
"Роскосмос" рассказал, когда начнут готовить запуск третьего "Биона М"
"Роскосмос" рассказал о подготовке к запуску спутника "Бион М №3"