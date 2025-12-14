https://ria.ru/20251214/ravvin-2061964822.html
Главный раввин России не зажжет Ханукию в Москве
Главный раввин России Берл Лазар не зажжет традиционную Ханукию в день начала Хануки на площади в центре Москвы, так как публичная церемония не была согласована
2025-12-14
2025-12-14T14:53:00+03:00
2025-12-14T14:53:00+03:00
москва
россия
сирия
берл лазар
москва
россия
сирия
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар не зажжет традиционную Ханукию в день начала Хануки на площади в центре Москвы, так как публичная церемония не была согласована мэрией столицы по соображениям безопасности в этом году, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ханука в 2025 году начинается вечером 14 декабря.
"Церемония зажжения Ханукии главным раввином России на площади в центре Москвы в этом году не проводится. Мэрия Москвы не согласовала проведение церемонии. Решение было принято по соображениям безопасности. Поэтому традиционное публичное мероприятие, приуроченное к празднику Хануки, отменено", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главного раввина России.
Telegram-канал Московского еврейского общинного центра сообщил ранее, что о новой дате проведения традиционного зажжения Ханукии будет сообщено дополнительно. Зажжение Ханукии в Москве традиционно проводится ежегодно с начала 1990-х годов.
Ханука посвящена чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, осквернили враги. Евреи нашли только один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить всего на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.