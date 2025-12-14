Рейтинг@Mail.ru
Главный раввин России не зажжет Ханукию в Москве - РИА Новости, 14.12.2025
14:53 14.12.2025
Главный раввин России не зажжет Ханукию в Москве
Главный раввин России не зажжет Ханукию в Москве - РИА Новости, 14.12.2025
Главный раввин России не зажжет Ханукию в Москве
Главный раввин России Берл Лазар не зажжет традиционную Ханукию в день начала Хануки на площади в центре Москвы, так как публичная церемония не была согласована РИА Новости, 14.12.2025
Новости
москва, россия, сирия, берл лазар
Москва, Россия, Сирия, Берл Лазар
Главный раввин России не зажжет Ханукию в Москве

РИА Новости: главный раввин России Берл Лазар не зажжет Ханукию в Москве

© РИА Новости / Мария ВасиленкоГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Мария Василенко
Главный раввин России Берл Лазар. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар не зажжет традиционную Ханукию в день начала Хануки на площади в центре Москвы, так как публичная церемония не была согласована мэрией столицы по соображениям безопасности в этом году, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ханука в 2025 году начинается вечером 14 декабря.
«

"Церемония зажжения Ханукии главным раввином России на площади в центре Москвы в этом году не проводится. Мэрия Москвы не согласовала проведение церемонии. Решение было принято по соображениям безопасности. Поэтому традиционное публичное мероприятие, приуроченное к празднику Хануки, отменено", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главного раввина России.

Telegram-канал Московского еврейского общинного центра сообщил ранее, что о новой дате проведения традиционного зажжения Ханукии будет сообщено дополнительно. Зажжение Ханукии в Москве традиционно проводится ежегодно с начала 1990-х годов.
Ханука посвящена чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, осквернили враги. Евреи нашли только один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить всего на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.
Главный раввин России Берл Лазар на встрече студентов Eurostars 2019 в Большой синагоге Рима - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
