Главный раввин России Лазар рассказал, что общается с окружением Трампа

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости рассказал о встречах и продолжающемся общении со многими представителями окружения президента США Дональда Трампа.

"Встречался и общаюсь сейчас со многими людьми из его (Дональда Трампа - ред.) окружения", - заявил Лазар РИА Новости.

Раввин добавил, что пытается донести до них "дух России" и объяснить её отличия от других государств.