Берл Лазар рассказал, как его дочь вышла замуж за сына раввина Одессы
Берл Лазар рассказал, как его дочь вышла замуж за сына раввина Одессы
иерусалим
берл лазар
одесса
религия
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дочь главного раввина России Берла Лазара Ривка вышла замуж за сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа Шолема после того, как его предложили ей в женихи, и принятой у евреев встречи жениха и невесты, рассказал главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости.
Свадьба дочери Лазара Ривки и сына Вольфа Шолема состоялась 12 февраля 2025 года в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима
.
"Когда предлагали его (Авраама Вольфа - ред.) сына как жениха для нашей дочки, мы сказали, что если молодые люди любят друг друга - дай Бог, будет свадьба, а если не любят, тогда не нужно. Молодые люди встретились, как принято у нас, и полюбили друг друга. И мы любим очень нашего зятя - он очень хороший, добрый человек. И, вы знаете, этот союз - доказательство того, что россияне и украинцы могут жить вместе в согласии", - отметил в интервью РИА Новости Лазар
.
Собеседник агентства подчеркнул, что раввин должен заниматься духовными делами, а не политическими вопросами.