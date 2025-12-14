Рейтинг@Mail.ru
Главный раввин России рассказал, какое блюдо нужно есть на Хануку
09:03 14.12.2025
Главный раввин России рассказал, какое блюдо нужно есть на Хануку
На Хануку по традиции нужно есть картофельные оладьи латкес, сказал в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар. РИА Новости, 14.12.2025
религия, берл лазар
Религия, Религия, Берл Лазар
Раввин Лазар: а Хануку принято есть картофельные оладьи латкес

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар на встрече студентов Eurostars 2019 в Большой синагоге Рима
Главный раввин России Берл Лазар на встрече студентов Eurostars 2019 в Большой синагоге Рима - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Главный раввин России Берл Лазар на встрече студентов Eurostars 2019 в Большой синагоге Рима
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. На Хануку по традиции нужно есть картофельные оладьи латкес, сказал в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.
Праздник Хануки иудеи отмечают восемь дней. В 2025 году он начнется с заходом солнца 14 декабря.
"Есть одно блюдо, от которого мне сложно удержаться на Хануку. Это латкес – картофельные оладьи. Почему трудно удержаться? Потому что это воспоминание детства. Это то, что мама готовила, бабушка готовила – и я вдруг возвращаюсь к тому состоянию детства, когда мы сидели все вместе, родители, дети, играли, разговаривали, дарили друг другу подарки. И латкес на Хануку не только можно, а нужно – по традиции", – сказал РИА Новости Берл Лазар.
Главный раввин России Берл Лазар на выставке Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Главный раввин России назвал самую востребованную в мире профессию
10 декабря, 17:24
Он отметил, что старается придерживаться диеты для поддержания энергии и чистоты мысли.
"У меня в последнее время диета: стараюсь есть очень полезные продукты. Правильная и полезная пища действует на человека очень сильно. Я в это верю и очень рекомендую: без сахара, жирного, мучного. Это полезно, прежде всего, для мозга, а не только чтобы не толстеть. Это даёт огромную энергию и понимание во всех делах", – пояснил главный раввин России.
Президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Раввин рассказал, где отдыхают российские еврейские семьи
29 ноября, 11:05
Ханука посвящена чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, осквернили враги. Евреи нашли только один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить всего на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла. Поэтому среди праздничных блюд есть те, которые готовятся с большим количеством масла: например, латкес или пончики.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в 10:00 мск
Фейерверки на церемонии зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ханука 2025: традиции и история праздника
1 декабря, 16:21
 
Религия
 
 
