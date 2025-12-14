Рейтинг@Mail.ru
Ракету "Протон-М" сняли со стартового стола на Байконуре, сообщил источник
23:00 14.12.2025
Ракету "Протон-М" сняли со стартового стола на Байконуре, сообщил источник
Ракету "Протон-М" сняли со стартового стола на Байконуре, сообщил источник
роскосмос, протон-м, байконур (космодром)
Роскосмос, Протон-М, Байконур (космодром)
Ракету "Протон-М" сняли со стартового стола на Байконуре, сообщил источник

РИА Новости: ракету "Протон-М" сняли со стартового стола после переноса пуска

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСборка ракет-носителей "Протон" в центре имени Хруничева
Сборка ракет-носителей Протон в центре имени Хруничева - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сборка ракет-носителей "Протон" в центре имени Хруничева. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ракету "Протон-М", пуск которой отложили из-за несоответствия в разгонном блоке, сняли со стартового стола на Байконуре, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Пуск ракеты "Протон-М" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №5 планировался 15 декабря. Однако накануне "Роскосмос" сообщил, что пуск уже установленной на старте ракеты перенесен для устранения обнаруженного в разгонном блоке "локального несоответствия".
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Космонавт Кикина рассказала, какой сон приснился ей на МКС
26 ноября, 15:29
"Носитель демонтирован со стартового стола", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ранее в "Роскосмосе", перенос пуска не повлияет на запланированную научную программу, все задачи будут выполнены. Заместитель гендиректора госкорпорации Иван Данилов отметил, что фронт работы уже определен, а после проведения необходимых мероприятий подготовка ракеты‑носителя продолжится в штатном режиме.
Пуск, который состоится после устранения замечаний, станет 430-м для ракет семейства "Протон" и первым за почти три года (последний на сегодняшний день старт "Протона" состоялся 13 марта 2023 года). Для разгонного блока (часть ракеты, которая после выведения отвечает за доставку спутника на необходимую орбиту) типа ДМ, это будет последний запуск с Байконура.
Гидрометеорологическая система "Электро" обеспечивает круглосуточный мониторинг погоды с геостационарной орбиты. Она повышает точность прогнозов (съемка каждые 15-30 минут), оперативно выявляет чрезвычайные ситуации, используется в международной поисково‑спасательной системе КОСПАС‑САРСАТ.
Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии - "Электро‑Л" № 2, № 3 и № 4.
Ракета Союз с космонавтами Кудь-Сверчковым, Микаевым и астронавтом Уильямсом стартовала к МКС с Байконура - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре
27 ноября, 22:54
 
РоскосмосПротон-МБайконур (космодром)
 
 
