Старт ракеты "Протон-М", планировавшийся на 15 декабря, отложили

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Старт ракеты "Протон-М" с Байконура, планировавшийся на 15 декабря, отложен из-за несоответствия в разгонном блоке, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале.
В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты, объяснили в "Роскосмосе".
"Пуск ракеты‑носителя перенесён для устранения недочётов", - говорится в сообщении "Роскосмоса".
"При этом перенос не повлияет на запланированную научную программу, и все задачи будут выполнены", - говорится в сообщении госкорпорации.
"Фронт работы уже определён, после проведения необходимых мероприятий продолжим подготовку ракеты‑носителя в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора госкорпорации Ивана Данилова.
