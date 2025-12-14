Рейтинг@Mail.ru
Старт ракеты "Протон-М", планировавшийся на 15 декабря, отложили
Наука
 
00:27 14.12.2025 (обновлено: 00:29 14.12.2025)
Старт ракеты "Протон-М", планировавшийся на 15 декабря, отложили
Старт ракеты "Протон-М", планировавшийся на 15 декабря, отложили
Старт ракеты "Протон-М", планировавшийся на 15 декабря, отложили

Ракету "Протон-М" запустят после устранения недочетов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСборка ракет-носителей "Протон" в центре имени Хруничева
Сборка ракет-носителей Протон в центре имени Хруничева - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Старт ракеты "Протон-М" с Байконура, планировавшийся на 15 декабря, отложен из-за несоответствия в разгонном блоке, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале.
В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты, объяснили в "Роскосмосе".
Ракета Союз с космонавтами Кудь-Сверчковым, Микаевым и астронавтом Уильямсом стартовала к МКС с Байконура - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На Байконуре при пуске ракеты повредились элементы стартового стола
27 ноября, 22:48
"Пуск ракеты‑носителя перенесён для устранения недочётов", - говорится в сообщении "Роскосмоса".
«
"При этом перенос не повлияет на запланированную научную программу, и все задачи будут выполнены", - говорится в сообщении госкорпорации.
"Фронт работы уже определён, после проведения необходимых мероприятий продолжим подготовку ракеты‑носителя в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора госкорпорации Ивана Данилова.
Запуск ракеты-носителя Ангара-1.2 с военными спутниками боевым расчетом Воздушно-космических сил РФ с космодрома Плесецк. 25 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2"
25 ноября, 17:15
 
